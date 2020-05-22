Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая: 445 заразившихся в Иркутске

В Приангарье продолжается рост количества случаев заражения коронавирусом. По данным на 22 мая, в регионе диагноз COVID-19 поставлен уже 958 раз. Из них пока что выздоровело только 203 человека. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая поможет понять в какие районы нашего региона уже проникла коронавирусная инфекция.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая: лидеры по числу заболевших – Иркутск и Усть-Кут

Больше всего инфицированных остается в Иркутске. На сегодняшний день в региональном центре коронавирус коснулся уже 445 человек, 122 из них, к счастью, выздоровели. Однако, пятеро скончались. И еще 9 пациентов с коронавирусом умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. Вирус в столицу Приангарья завезен из различных городов России, а также из-за границы – Таиланда.

В Усть-Куте количество заболевших резко увеличилось из-за вспышки заболевания среди вахтовиков. Сейчас COVID-19 диагностировали там у 218 человек, 203 из них как раз трудящиеся вахтовым методом, 9 контактов. Из этого числа выздороветь удалось пока только пятерке счастливчиков. К несчастью, один рабочий умер от коронавируса. Еще 63 вахтовика больны в золотоносном городе Бодайбо, плюс один заразился уже от приезжих, один рабочий также скончался.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая: в пяти районах все выздоровели

Вздохнули с облегчением в Иркутской области жители 5 районов, на их малой Родине заразных больше нет. Вылечиться от коронавируса смогли все заболевшие в Осинском районе (там их было 5), в Шелеховском, где было 4 коронавирусных больных, двое справились с вирусом в Аларском районе и по одному – в Нукутском и Зиминском районах. Теперь эти области карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая показывает в зеленом цвете.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая: статистика

Иркутск – 445 раз в городе был поставлен диагноз COVID-19, в Усть-Куте – 218, в Иркутском районе – 82.

В городе Бодайбо – 65, в Ангарске – 37, в Братске – 23, в Усть-Илимске – 14, в Черемхово – 12. В Усолье - Сибирском, Куйтунском районе – 8, в Боханском районе – 5, в Усть-Удинском районе – 4. В Эхирит-Булагатском, Заларинском, Братском районах – 3, в Катангском районе, в городе Зима, Усольском районе, городе Киренск и Нижнеилимском районе – 2. Единичные случаи заболеваний зарегистрированы в Тайшете, Черемховской и Слюдянском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 мая. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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