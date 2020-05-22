Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 мая 2020: на вахту брать своих

Коронавирус в Иркутске, 22 мая. Количество зафиксированных случаев инфекции в регионе продолжает увеличиваться. В больницах находится 671 человек. Прирост за сутки – 83 зараженных. Сейчас рост идет в основном за счет людей, работающих вахтовым методом — 266 человек госпитализированы. ( цифры обновляются).

Коронавирус в Иркутске, 22 мая: На вахту лучше брать своих

«Я подписал изменения в указ об организации работы вахтовым методом на территории Иркутской области. Несколько важных моментов. При перевахтовке в обязательном порядке должна проводиться дезинфекция всех жилых и служебных помещений, оборудования, транспорта. А между прибывающими и убывающими вахтовиками должны быть исключены все контакты.

Отдельно напомню, что перемещения вахтовиков по территории Иркутской области временно запрещены. А все вновь прибывающие работники должны в обязательном порядке провести 14 дней в обсерваторах и сдать анализы.

Также настоятельно рекомендую компаниям региона максимально привлекать к работе местное население. Так мы сможем и решить проблему безработицы в отдаленных территориях и снизить риск завоза инфекции в Иркутскую область», - записал глава региона в своем Инстаграме.

Коронавирус в Иркутске, 22 мая: регион вошел в топ-5 по Сибири с самой низкой смертностью

Данные по смертности от COVID-19 в Иркутской области и Сибирском федеральном округе за неделю с 15 по 21 мая проанализировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Показатель смертности вычисляется как процентное соотношение зафиксированных летальных исходов ко всем выявленным случаям.

Иркутская область находится на 7 месте рейтинга с показателем смертности от коронавируса 0,77%. Этот показатель ниже, чем в 6 других регионах СФО и в среднем по России (0,98%).

Ниже, чем в Иркутской области, смертность от коронавируса за последнюю неделю была только в Алтайском крае (0,63%), Тыве (0,22%) и Республике Алтай (0%). Хуже остальных ситуация в Кузбассе - 1,92%.

Республика Алтай остаётся единственным регионом Сибири, где с начала эпидемии не было ни одного смертельного исхода.

Коронавирус в Иркутске, 22 мая: волонтеры выполнили 10 тысяч заявок

Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» продолжается уже 2 месяца. Сейчас у 2608 волонтеров региона меньше заявок, чем в первые недели самоизоляции. Люди, в том числе пожилые, адаптировались к новой реальности. Но помощь все равно нужна — тяжелобольным, маломобильным, людям старшего возраста.

Кроме обычных заявок есть и нестандартные. Так, часто пожилые люди просят отремонтировать бытовую технику, переставить мебель, оплатить услуги ЖКХ, выгулять собаку, забрать газету на почте. Однако бывают и совсем необычные просьбы. В апреле в волонтерский штаб Шелеховского района поступила заявка. Семья из Санкт-Петербурга, находящаяся в обсерваторе, попросила приобрести ребенку с пищевой аллергией безлактозный торт на день рождения. Целый день ушел у волонтеров на звонки и поиски. В итоге торт испекли в Иркутске. А, скажем, жительница деревни Афанасьева под Тулуном попросила волонтеров купить 10 цыплят. Их купил на рынке в райцентре, привезти помогли местные власти. А в селе Перфилово приняли заявку на семенной картофель. Глава местного фермерского хозяйства бесплатно предоставил старикам 50 мешков на посадку.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 мая.