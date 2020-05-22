Вместо Таиланда - деревня Зады: сельскому туризму в Иркутской области летом пророчат бум

Из-за коронавируса мечты о заграничном отпуске придется отложить, как минимум, до осени. Туроператоры Иркутска разводят руками: на лето путевок нет. Конечно, сейчас можно забронировать поездку на осень и зиму в теплые края - Таиланд, Вьетнам, Эмираты или китайский Хайнань, но кто знает, откроют ли к тому времени границы? А в отпуск хочется. Поэтому прогнозируют бум агротуризма в стране. Пожить в живописной деревеньке всего в 100 километрах от дома, самому нарубить дров, попариться в настоящей бане - чем не экзотика для городских жителей! Выясняем, готовы ли села Иркутской области к наплыву путешественников и как будут заманивать к себе.

Покататься на тракторе и подоить корову

Маленькая Хор-Тагна, что в Заларинском районе, прошлой осенью попала в число самых красивых деревень России. И неудивительно - местечко с населением около 700 человек вблизи Саянских гор сохранило старинный русский колорит. До сих пор гостей встречают хлебом-солью, с гордостью показывают музеи с самоварами и чугунной утварью, а местные рукодельницы дарят пряжу и корзинки из бересты.

- Агротуризм - наша цель! - улыбается глава администрации Хор-Тагнинского муниципалитета Сергей Ненахов. - Разрабатываем туристические маршруты по окрестностям, готовим по ним бизнес-план, мечтаем построить гостиницу. До коронавируса городские жители ездили к нам с удовольствием. И местные им только рады были! Приютят в гостевых домах на 5 - 6 человек, накормят мясом, рыбой, салом, молоком. Все натуральное, свое. Да и развлечений не счесть! По грибы-ягоды сходить и в жаркой баньке попариться - программа-минимум. У нас два фермера, запросто проведут экскурсию по хозяйствам. И корову своими руками подоить можно, и сено покосить, и дровишки порубить. А еще посмотреть, как куры яйца несут, как пашут поля под зерно, как ткацкий станок работает...

В сибирских деревнях колоритно. Фото: сайт администрации Хор-Тагнинского муниципалитета.

Не заскучают даже экстремалы. Для них готовы организовать поход в Саянские горы или сплав на лодках по извилистым рекам, катание на лошадях, охоту, прогулки по лесу - словом, что душе угодно. А еще в Хор-Тагне раз в год проводят фестиваль охотников, рыболовов и путешественников.

- В нашем селе со звучным названием Идеал тоже ждем туристов, - подхватывает глава Куйтинского сельского поселения, что в Аларском районе, Наталья Григорьева. - Как раз планируем создать сквер и отремонтировать музей. Но главные наши достопримечательности, конечно, - это природа и сельское хозяйство! С удовольствием пригласим гостей порыбачить на озере с карасями, научим заготавливать дрова и березовые веники для бани, покажем, как делаем сыр и сметану в молочном цехе. Интересно будет посмотреть, как сеют и убирают хлеб. А прокатиться на сеялке или тракторе - для городского жителя незабываемо!

Село Идеал с высоты птичьего полета. Фото: сайт администрации Куйтинского сельского поселения.

И все эти впечатления бесплатны. Народ гостеприимный, за общение денег с приезжих не возьмут. Но кое-какой доход и сельчанам будет.

- Туризм для деревни - это жизнь, это возможность зарабатывать на гостевых домах, где ночевка стоит 300 - 400 рублей, кафе и экскурсионных маршрутах, - считает Сергей Ненахов. - С прошлой осени и до коронавируса в Хор-Тагне побывало примерно 70 человек, а в соседней деревне Пихтинск и вовсе 1000! Путешественников привлекает история, ведь именно здесь живут знаменитые голендры (потомки немцев и голландцев, переселившихся в Сибирь больше века назад. - Прим. ред.). Так что перспективы, уверен, есть.

Народные промыслы все еще живут. Фото: сайт администрации Хор-Тагнинского муниципалитета.

Туристам нужны удобства

А вот в деревне Зады Эхирит-Булагатского района (которая, кстати, попала в топ-10 самых веселых названий населенных пунктов России по версии «Турстата») на агротуризм не надеются.

- Полузаброшенная деревня, на что тут смотреть? А останавливаться где? - отмахиваются местные жители.

Да и самый молодой мэр в России Иван Булатников признает, хотя и обеими руками за развитие туризма в своей деревне Юголок Усть-Удинского района, что для этого пока нет подходящей инфраструктуры.

- Самобытный сельский уклад, чистый воздух и тишина, горы, поля, заливы Братского водохранилища с золотыми песками… Все это понравится городским жителям, - рассуждает Иван Булатников. - Есть, например, идея построить коттеджный квартал для людей с высоким достатком, уставших от городской суеты. Но стабильный поток туристов в Юголок организовать пока не получается. Увы, но от крупных населенных пунктов к нам ведет долгая гравийная дорога, которой предстоит ремонт. А еще здесь нет сотовой связи и стабильного интернета. Но эти вопросы мы обязательно решим.

Пожить недельку вдали от цивилизации – звучит, конечно, романтично, но на деле не всем удобно. Это подтверждают и специалисты по туризму.

- Взять, например, иркутян. Привыкшие к цивилизации, в деревне им нужны будут элементарные удобства: душ, туалет, холодная и горячая вода. Без этого, может, потерпят день-другой, да и захотят вернуться в квартиры, - говорит председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Игорь Коваленко. - Мы проводили на эту тему исследования и выяснили, что люди готовы заплатить за отдых дороже, но жить все-таки в комфортных условиях. Например, в Европе очень развит агротуризм. Я сам гостил в деревенском домике в Австрии, где можно подоить козу и выпить парного молочка, но при этом там есть и современный санузел. Если говорить о Приангарье, то в основном путешественники едут к Байкалу, поэтому кое-какая инфраструктура имеется в районе Листвянки, Ольхона, Слюдянки и Большого Голоустного.

В Хор-Тагне угощают местными продуктами. Фото: сайт администрации Хор-Тагнинского муниципалитета.

В поселках, не прилежащих к Байкалу, комфорт для городских гостей только начинают создавать. Например, в той же Хор-Тагне уже открыт гостевой дом уровня люкс на шесть человек - с душевой кабиной и обустроенной баней.

Сельский туризм входит в моду

- Летом всем захочется на природу, а границы с другими странами пока закрыты, поэтому после пандемии ожидаем спрос на внутренний туризм, - продолжает Игорь Коваленко. - К нам поедут и из соседних регионов.

В агентстве по туризму Иркутской области считают, что направление входит в моду.

- С каждым годом сельский туризм в России становится все популярнее, и наш регион не исключение, - рассказывают в агентстве. – Горожан притягивает природа, им интересны история, традиции, а для деревень это шанс развиваться, привлекать инвесторов, открывать малый бизнес. Где сельский туризм перспективнее? В Иркутском, Ольхонском, Заларинском, Усольском, Слюдянском, Нижнеудинском и Братском районах, а также в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Как только не завлекают туристов в небольшие города и села Приангарья. Работает больше 30 экскурсионных маршрутов, 16 музеев и частных коллекций, 14 агротуристических ферм и восемь ремесленных мастерских, куда всегда могут заглянуть путешественники. А гастрономические фестивали! В Байкальске угощают спелой клубникой, в селе Масляногорск, что в Зиминском районе, - сытными пирогами, вблизи Хор-Тагны - варениками, в Усольском районе - дарами тайги.

Музей, где сохранилась старинная русская обстановка. Фото: сайт администрации Хор-Тагнинского муниципалитета.

После режима самоизоляции жители Приангарья в первую очередь рванут к Байкалу. Наплыв туристов ожидают в Листвянке и Большом Голоустном, на Малом Море и Ольхоне, в Байкальске, Слюдянке, Утулике и Култуке. А еще вдоль Братского водохранилища - в Осинском, Нукутском и Братском районах.

- Пожалуй, после пандемии будет даже безопаснее пожить в отдельных сельских домиках, чем на многолюдных турбазах, - считает председатель СБАТ Игорь Коваленко. - Но все равно, чтобы ситуация с коронавирусом не откатилась назад, надо быть осторожнее. Перед «туром» в деревню желательно побыть на самоизоляции, а приехав, поменьше контактировать с окружающими.

Народные развлечения в Хор-Тагне. Фото: сайт администрации Хор-Тагнинского муниципалитета.

КСТАТИ

Куда жители Приангарья ездят на отдых в России…

1. Краснодарский край

2. Бурятия

3. Крым

4. Санкт-Петербург

5. Алтайский край

6. Московская область

7. Москва

8. Ленинградская область

9. Приморский край

10. Красноярский край

… и за рубеж

1. Таиланд

2. Вьетнам

3. Турция

4. Китай

5. Греция

6. Италия

7. Испания

8. Корея

9. Чехия

10. Индия

В Иркутске давно пора строить новый мост 00:00 00:00

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