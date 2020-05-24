Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 мая 2020 года: 90 вахтовиков сбежали с карантина на стройку в городе

Коронавирус в Иркутске, 25 мая. Количество случаев заражения в регионе очень быстро растет, и немалый вклад в этот рост вносят вахтовики. Накануне число случаев болезни выросло сразу на 116, днем ранее, 23 мая, на 120. Случаев заражения около 1200. В регионе около 400 больных рабочих, приехавших на заработки и больше сотни -пациентов из обсерватора. Вместе они составляют чуть больше половины тех, кто сейчас в стационарах. Таких темпов распространения инфекции Иркутская область раньше не знала. Больные есть уже в 30 территориях. Проще назвать районы, которые инфекция еще не захватила. https://www.irk.kp.ru/daily/27133.5/4222985/

Коронавирус в Иркутске, 25 мая: вахтовики сбежали с карантина

В Иркутске едва не произошло ЧП.Удалось предотвратить массовое заражение коронавирусом жителей густонаселенного района Ново-Ленино. Сейчас полиция ищет водителей маршруток, таксистов, продавцов местных магазинов. Словом, всех, кто общался со сбежавшими с карантина в общежитии поселка Маркова на стройку 90 вахтовиками.

Эта группа живет в общежитии в поселке Маркова, - сообщает подробности пресс-служба администрации Иркутской области. - В нем был обнаружен очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы. Но 90 из них решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Она расположена в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причем бессимптомно.

Сейчас их отправили назад в общежитие, где и будут лечить. Там уже находятся под наблюдением медиков 157 заразившихся рабочих.

- Наша задача - изолировать заболевших и контактных лиц. В общежитии поселка Маркова подготовлены условия для лечения, есть врачи, необходимые лекарства, теперь его круглосуточно охраняет полиция, выйти оттуда невозможно. При ухудшении состояния больных отправят в Иркутскую областную инфекционную больницу, - сказала и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Отвечать придется всем — и самим беглецам, если выяснится что из-за них кто-то заболел -тоже. За умышленное заражение коронавирусом, как особо опасной инфекцией, есть уголовная ответственность. А вахтовики, большая часть из которых — приезжие из стран ближнего зарубежья, прекрасно знали, что общались с больными и сами могут стать источником инфекции. Кроме всего прочего, у них проверят и документы на работу, законно ли они находятся в Иркутске. Накажу и строительную организацию.

- Сегодня мы имеем дело с вопиющим фактом, когда подрядная организация, нарушая все нормы санитарного законодательства, берет на работу на объект людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас всю группу мы принудительно отправляем обратно в карантинную зону. Здесь присутствуют все службы, в том числе министерство здравоохранения Иркутской области, полиция, прокуратура. Если нужно решение суда, то оно будет. Других вариантов нет, - сказал Игорь Кобзев.

Организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус, необходимо наказывать, отметил глава региона.

Это последние новости по коронавирусу в Иркутске и регионе на 25 мая 2020 года.