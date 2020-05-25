«Твой звездный выход»: заяви о своих талантах и выступи на городском концерте!

Поете так, что дух захватывает, а может, потрясающе рисуете, пишите стихи, мастерски жонглируете, выполняете акробатические этюды и при этом мечтаете, чтобы о ваших способностях узнали все вокруг? Тогда момент настал!

Примите участие в новом конкурсе «Твой звездный выход». Его на сайте irk.kp.ru запускают администрация Иркутска, Общественная палата города, «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи HD.

«Твой звездный выход» - возможность получить свою минуту славы. Заявить о себе могут люди самых разных возрастов, приветствуется и участие коллективов. Вы с коллегами по работе танцуете в ансамбле, поете в хоре, ставите цирковые номера, или вечерами играете с друзьями блюз, джаз, читаете рэп, а может, у вас семейный творческий союз? Не молчите, расскажите о себе! Главное – желание развиваться и показать свои умения.

Ну а условия творческого состязания просты: нужно загрузить на сайт или прислать на почту darya.kostyrina@phkp.ru видео, который ярко расскажет о вашем таланте. Можете сделать ролик специально для конкурса, а можете прислать архивные кадры. И не забудьте о визитке: укажите имя и фамилию участника, немного расскажите о себе.

Далее жюри (о том, кто именно войдет в его состав, мы сообщим позже), определит лучшие номера. Компетентные эксперты посмотрят все видеоролики и проголосуют за самые интересные, неординарные, яркие выступления. Именно из них и сформируется состав участников общегородского концерта, который после победы над коронавирусом проведут на острове Юность в Иркутске. Не упустите свой шанс!

И это еще не все: на сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru развернется народное голосование. Только судьями выступят обычные пользователи интернета. Участник, который наберет больше всего «лайков» получит приз зрительских симпатий. Причем, победитель будет не один, а несколько в разных номинациях. А самых запомнившихся и ярких участников ждет приглашение в прямой эфир на телеканал ТиВиСи HD.

Так что выходите из тени – рассказывайте о себе, показывайте свои таланты, а мы постараемся сделать так, чтобы о вас узнали как можно больше людей. Для этого у нас есть все – и самый популярный среди СМИ сайт в России, и социальные сети с многотысячной аудиторией.

КОНКРЕТНО

Как принять участие?

Присылайте видеоролики на почту darya.kostyrina@phkp.ru или загружайте в форму, которая есть на сайте в разделе конкурса.

Возникли вопросы? Вы также можете их задать, обратившись по тел: 8 (3952) 208-008.

ВНИМАНИЕ!

Запишитесь на кастинг!

Хотите стать участником проекта, а подходящего видео нет? Не беда. Приходите на кастинг – 17 июня в 13.00 по адресу Партизанская, 75. По вопросам кастинга звоните по номеру телефона (3952) 290-674.