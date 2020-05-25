Фотоотчет с онлайн-концерта в честь 95-летия «Комсомольской правды»: на сцене зажгли группы «Дядя Гоша», «Напалм Дэнс» и Stempline

«Комсомольская правда», которая 24 мая отметила свой 95-летний юбилей, на следующий день после празднования провела для своих читателей газеты и сайта, а также для слушателей радио и всех-всех иркутян онлайн-концерт в честь своего дня рождения. Совместно с компанией AsiaShow, концертным департаментом «Asia Musiс» и телекомпанией «ТиВиСи HD» при поддержке Общественной палаты Иркутска и наших партнеров - компании «Сион» и ресторана доставки грузинской кухни «Джо-Джо», мы организовали бесплатное выступление иркутских музыкальных групп: «Дядя Гоша», «Напалм Дэнс» и Stempline. Концерт прошел в формате онлайн-трансляции во Дворце спорта «Труд».

Во время 2,5-часового выступления, артисты всех трех групп, как и обещали, передали зрителям, которые вынуждены проводить вечера в самоизоляции дома, заряд энергии, положительных эмоций, вживую исполнив самые знаменитые хиты известных российских певцов и звезд мирового Олимпа, которые вошли в историю. Зрители, которые были в восторге. Кстати

- Отличный концерт, песни 90-х –огонь, всей семьей поем, - пишут зрители в соцсетях.

Смотря трансляцию, зрители еще и поздравительные сообщения в честь нашего юбилея успевали писать.

- Дорогая «Комсомолка», с днем рождения, - пишет Татьяна. – Будь здорова, счастлива, никогда не унывай. Если в жизни будет туго, то махни рукой на это, и случится тут же чудо! Все пройдет, и ты забудь!

- Дорогие сотрудники "Комсомолки", поздравляю вас с вашим коллективным праздником, - пишет Надежда Фатеева. - С 95- летием! Пусть эти года будут только началом вашей деятельности и Комсомолка продолжит жить в наших сердцах

- А я дружу с «Комсомолкой» уже лет 40, - добавляет наша преданная читательница из Ангарска Раиса Решетникова. – Сколько лет себя помню, у меня дома всегда была «Комсомольская правда». Выписываю ее до сих пор. Если я не куплю газету, для меня это просто трагедия. Настолько сила привычки читать свежий номер газеты и никакой вариант онлайн версии мне не заменит свежий запах типографской краски. И для меня важно, чтобы я была первой читательницей номера. И все мои домашние об этом знают. Газету я читаю от и до. Все номера собираю и отдаю родственникам в деревню. Очень люблю мою газету. Не расстанусь с «Комсомолкой», буду вечно молодой! С днем рождения, дорогая «Комсомолка»!

Кстати, концерт в честь своего дня рождения, стал уже третьим в копилке «Комсомольской правды» - Иркутск», компании AsiaShow, концертного департамента Asia Musiс и телекомпании ТиВиСи HD. В апреле мы организовывали джазовое выступление виртуозного бенда «Доктор Джаз», и классическое - на сцене блистал Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Эти концерты мы провели, чтобы поддержать врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. И на этом останавливаться мы не планируем. Впереди у нас еще много планов!

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Если вы не смогли посмотреть прямую трансляцию нашего юбилейного концерта, мы подготовили для вас фоторепортаж с выступления. Также в скором времени выложим запись с выступления – в хорошем качестве и отличном звуке на нашем сайте, а также в официальных группах «КП» - Иркутск» в соцсетях. Следите за обновлениями на сайте irk.kp.ru.