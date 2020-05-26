Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 мая: Сибирь идет к пику эпидемии, мигрантов проверят на COVID

Коронавирус в Иркутске, 26 мая. По последним данным, показатель заболеваемости инфекцией в регионе вырос до 53,5 на 100 тысяч населения. Еще неделю назад он составлял 31,1. Об этом на оперштабе региона, состоявшемся накануне, доложил главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных. Увы, но сегодня эти цифры еще немного вырастут. Количество случаев инфекции перевалило за 1300. Глава региона Игорь Кобзев поручил усилить дезинфекцию в тех территориях региона, где есть очаги заболевания коронавирусом. А это — почти везде, потому что легче перечислить те немногочисленные, где их нет. Но сначала познакомимся со свежими данными обстановки по Сибири от федерального Информационного центра по коронавирусу.

Коронавирус в Иркутске, 26 мая: в Иркутской области по сравнению с соседями меньше больных

Число больных на 100 тысяч человек. По информации Информационного центра по коронавирусу.

В Приангарье 49,6 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей ( это информация, актуальная на вечер 24 мая , сейчас -53, 5 — ред). И это -один из низких показателей в Сибири.

Число случаев заболевания в пересчёте на сто тысяч жителей —один из показателей, позволяющий увидеть реальную эпидемическую обстановку в регионе,- сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Простое количество заболевших не говорит напрямую о распространенности заболевания. Например, в малом регионе количество выявленных случаев может быть в 10 раз меньше, чем в густонаселенном. Но если при этом в крупном регионе болеет каждый тысячный житель, а в малом с его «маленьким» количеством —каждый десятый, значит во здесь распространённость заболевания гораздо больше и эпидемическая обстановка серьезнее.

За неделю, справедливо отмечают в центре, распространенность заболевания в регионе выросла почти в 2 раза. Два последних дня число новых заразившихся и вовсе превысило сто человек. Увеличилась эта цифра за счет вахтовиков, среди больных их половина. Тем не менее Иркутская область поднялась в рейтинге завирусованности тольк на одну ступеньку, оставаясь одной из самых мало болеющих.

Самый высокий показатель в Сибири на 25 мая у республики Тыва. Число жителей с диагнозом "коронавирус" там пока даже не приблизилось к 1000, однако в пересчёте на 100 тысяч жителей даёт самый высокий показатель —220,5. По этому показателю Тыва обогнала Хакасию, уже больше месяца занимавшую первую строчку. В республике показатель — 151, 2. Красноярский край, где число случаев коронавируса превысило 3 тысячи, занимает только третью строчку рейтинга с показателем 118,6.

Меньше всего распространена новая зараза в Кузбассе -15,5 на 100 тысяч жителей региона.

Пока число случаев коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей во всех регионах Сибири меньше, чем в России в целом (240,7). В Сибири к этому значению приближается только республика Тыва (220,5).

Коронавирус в Иркутске: Сибирь идет к пику эпидемии

Динамика заболеваемости. Информационного центра по коронавирусу.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом на основании официальных данных проанализировал динамику количества выявленных случаев в регионах Сибирского федерального округа.

В Сибири подъем заболеваемости происходит позже, чем в европейской части страны, но эпидемия подчиняется тем же математическим законам. Поэтому, когда в других регионах России был высокий прирост, в Сибири, где эпидемия только начиналась, он был значительно ниже.

Сейчас наоборот: если в целом в России количество новых выявленных случаев коронавируса за неделю упало на 9%, то в Сибири — выросло на 71%. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов страны.

Эпидемия и в Иркутской области, и в других регионах идет по одному сценарию. Медленное начало и постепенный подъем заболеваемости, становящийся всё более выраженным. Пока в регионах наблюдается существенное, но постепенное увеличение числа случаев коронавируса. Из общей картины выбиваются только Красноярский край и республика Алтай.

Резкий подъём в Красноярском крае после 8 мая объясняется вспышкой на местном ГОКе среди вахтовых рабочих. Около 6000 работников ещё проходят сплошное тестирование, уже подтверждено более 1000 диагнозов «коронавирус». Сейчас регион стремится остановить вспышку на предприятии и не выпустить инфекцию за его пределы. Силами Минобороны развернут многофункциональный полевой госпиталь, который уже принял первых пациентов.

Сейчас Красноярский край уже преодолел порог в 3 тысячи случаев, Новосибирская область —в 2 тысячи, в Алтайском крае, Иркутской и Омской областях —свыше тысячи случаев коронавируса. До порога в 500 случаев пока не дошли только Республика Алтай и Кемеровская область.

Какие за этим кроются выводы? Во-первых, во всех без исключения регионах Сибири продлили режим самоизоляции до конца мая, в Омской области—до 3 июня. В некоторых из них оставили дающую возможность маневра формулировку - до особого распоряжения. Введен масочный режим.

Коронавирус в Иркутске, 26 мая: контроль за мигрантами ужесточат

«Почти половина всех госпитализированных — вахтовики. На территории Иркутской области два крупных очага: Усть-Кут и поселок Маркова. В Маркова история просто вопиющая: в общежитии для строителей по результатам тестирования около ста заболевших, у многих болезнь протекает бессимптомно. При этом люди, зная, что они уже больны, беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска, пользовались общественным транспортом.

Вчера я побывал в поселке, там уже работает передвижной медицинский комплекс, врачи приступили к лечению пациентов. В здании проводится дезинфекция. Законность пребывания строителей на территории Иркутской области проверят соответствующие службы. С компанией, которая привлекла их на работу, нарушив все возможные санитарные нормы, также будем разбираться по всей строгости закона.», - сообщил Игорь Кобзев в Инстаграме.

Идет розыск водителей, продавцов — словом всех, кто вступал с ними в контакт. В это же время миграционная служба должна не только усилить надзор за приехавшими из других стран но и организовать их тестирование

вновь прибывающие обязаны провести 14 дней на самоизоляции.

Кроме того, Игорь Кобзев подчеркнул, что необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с дополнительными выплатами всем, кто работает с коронавирусными больными.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 26 мая.