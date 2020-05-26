«Добрыш - 2020» - для юных талантов

В День защиты детей в Приангарье пожалуют столицы всех российских регионов: каждому из областных центров нашей страны будет посвящено персональное дерево в аллее, которую посадят в селе Введенщина представители благотворительного фонда «Байкал Интеграция» вместе со своими социальными партнерами (при поддержке регионального министерства лесного комплекса). А еще эта посадка ознаменует начало всероссийской благотворительной акции «Добрыш - 2020», которая стартовала в Иркутской области 25 мая 2020 года.

- Данная акция - это многосложная инициатива, направленная на реализацию нескольких проектов, объединенных одной идеей: поддержать инициативных и талантливых, - рассказывает управляющий благотворительным фондом «Байкал Интеграция» Александр Сухачевский. - В первую очередь речь идет о поддержке детей, молодежи и старшего поколения в творчестве, спорте, научно-техническом изобретательстве и экологических инициативах.

Акция включает в себя несколько крупных проектов:

- Тур по городам-героям - это награда ребятам за их труд и достижения;

- Открытие многопрофильного научного творческого центра с авиамодельным уклоном - он должна стать площадкой для обмена опытом и изобретательства;

- Тур «Любимое Приангарье» - выезд мультимедийного творческого автопоезда с целью проведения двухдневных познавательно-просветительских экскурсий;

- Тур «ЭКО - 2020» - направлен на поддержку и объединение экологических инициатив со стороны органов власти и общественных организаций, а также предполагающий обмен опытом в лесоразведении и лесовосстановлении;

- Создание в городе-герое Керчь центра «Добрыш» - специализированной площадки для молодежи, увлеченной авиа- судо- и ракетным моделированием, картингом, робототехникой, компьютерным моделированием, инженерным изобретательством (станкостроение, транспорт и другое), океанологией и экологической деятельностью.

В центре «Добрыш» заинтересованная молодежь будет приобретать навыки в поисковых, фундаментальных, прикладных способах разработки идей и научных проектов, встречаться с заслуженными людьми, героями нашего времени. На территории Центра располагаются пять жилых корпусов, где в течение каждой 15-дневной смены смогут отдохнуть по 120 человек. В межсезонье Центр будут посещать мастера, инструкторы и преподаватели. А в 2022 году, после реконструкции, пропускная способность Центра возрастет десятикратно: до 1250 ребятишек в сезон.

Таким образом, приехать в российский Крым и посетить центр «Добрыш» смогут юные таланты со всей страны, а также из-за ее пределов. Отбор отдыхающих будет осуществлен посредством участия в онлайн-соревнованиях, конкурсах и викторинах. Для этого на базе Иркутского ДОСААФ в настоящее время завершается ремонт онлайн-студии, которая будет функционировать уже в этом году на площадке многопрофильного научного творческого центра с авиамодельным уклоном.

Деятельность Центра для всех его подопечных будет бесплатной: за счет участия благотворительного фонда в государственных программах, а также благодаря поддержке социальных партнеров. Кроме того, «Байкал Интеграция» реализует несколько собственных коммерческих проектов, которые предоставят необходимые финансовые средства. Это, во-первых, реализация брендированного шоколада «Добрыш» производства московской фабрики «Победа», а во-вторых, акция «Закрути крышку» (в ее рамках производители бутилированной воды, напитков и консервированных продуктов смогут приобрести для своей продукции крышки с логотипом «Добрыш», в стоимость которых включена и благотворительная составляющая).

Информация по проведению акции «Добрыш - 2020» представляется на сайтах социальных партнеров и в социальных сетях. Ознакомиться с описанием проектов можно на сайте благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в разделе «Проекты», а также по телефону 8 (3952) 68-71-34.

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