2020-05-27T12:25:00+03:00
Общество

Евгений Юмашев: « Мы все — в зоне риска. Но мы готовим резерв, чтобы принимать удар достойно!»

Как пандемия коронавируса повлияла на жизнь Бодайбинского района? Почему золотодобывающие предприятия не могут обойтись без вахтовиков?
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Евгений Юмашев, мэр Бодайбинского района. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯЕвгений Юмашев, мэр Бодайбинского района. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ
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И планирует ли глава этой северной территории участвовать в губернаторских выборах?

Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” рассказал мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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