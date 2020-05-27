Евгений Юмашев: « Мы все — в зоне риска. Но мы готовим резерв, чтобы принимать удар достойно!»
Как пандемия коронавируса повлияла на жизнь Бодайбинского района? Почему золотодобывающие предприятия не могут обойтись без вахтовиков?
Евгений Юмашев, мэр Бодайбинского района. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ
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И планирует ли глава этой северной территории участвовать в губернаторских выборах?
Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” рассказал мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.
Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.
ИСТОЧНИК KP.RU