«Пропало обоняние, воспалились глаза и горло»: супруги из Иркутска рассказали, как перенесли коронавирус

- Наконец-то мы дома! - улыбается 23-летний иркутянин Максим. Он буквально на днях вылечился от коронавируса, а следом за ним выписалась из инфекционной больницы его 22-летняя жена Татьяна. Пара рассказала «КП-Иркутск», где они заразились инфекцией и как ее побороли.

- 24 апреля я вернулся из Москвы, где был в командировке. В обсерватор меня не направляли, а отпустили на самоизоляцию домой, - рассказывает Максим о первых симптомах коронавируса. - Правда, постановление об этом почему-то не выдали, но в поликлинике обещали на четвертый день приехать и взять анализы на COVID-19. Только вот я почувствовал себя плохо уже на вторые сутки после возвращения: ночью подскочила температура до 39. Жар быстро прошел, стало лучше. Затем появился небольшой насморк, а температура снова поднялась до 38 градусов. Супруга тоже заболела: саднило горло, начался насморк. Учитывая, что к тому моменту слегла одна из моих коллег, которая тоже летала в столицу, мы сразу позвонили в скорую помощь. 27 апреля нас с супругой отвезли в инфекционку и там взяли первый анализ на COVID-19.

Тесты, увы, оказались положительными. Изначально семейная пара лечилась в одной палате, вместе было им веселее - смотрели фильмы на ноутбуке, сидели в интернете. Но через две недели супругов разлучили по разным комнатам, сказав, что мест не хватает (возможно, в ту двухместную палату заселили, например, пациента с ребенком, кто знает). В палате с Максимом лежали двое молодых парней лет 28, а с Татьяной - 70-летняя пенсионерка.

- Что интересно, у нас с женой были разные симптомы, - удивляется сибиряк. - У меня температура больше не поднималась, а вот обоняние пропало в самом начале болезни и до сих пор не вернулось. Даже сильные запахи не ощущаю. Лечили меня только противовирусными свечами. А у жены воспалились глаза, начался конъюнктивит и кашель. Через две недели ей сделали компьютерную томографию, и оказалось, что у нее уже развилась скрытая двусторонняя пневмония.

Максим провел в больнице целых 18 дней. Выписали его только после трех отрицательных тестов на коронавирус. Сейчас чувствует себя здоровым. А Татьяна лежала в инфекционке месяц, и до сих пор на всякий случай наблюдается у терапевта.

- Близкие нас очень поддерживали, - говорит Максим. - Конечно, многие тоже боятся подцепить вирус. Лучше с этой заразой не сталкиваться.

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