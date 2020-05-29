«Температура 37.3 держалась 10 дней после выписки»: сибирячка с коронавирусом во второй раз попала в больницу

- У вас снова положительный тест на коронавирус, собирайтесь в больницу, - если сказать, что этот звонок от медиков с утра 28 мая расстроил 20-летнюю студентку Светлану Дуку, - ничего не сказать. Ведь она только-только выписалась из инфекционки, буквально 17 мая! А до этого лечилась от коронавируса, который подхватила от своего молодого человека, сидя на дома на самоизоляции, целых три недели. Как уже рассказывала «Комсомолка», у девушки с конца апреля было красное горло и при вдохе неприятные ощущения в груди, а еще держалась температура 37,5 и болел живот. Но к середине мая ей стало лучше, да и тесты на COVID-19 дважды показали отрицательный результат.

- Когда выписывалась из инфекционки, радовалась, что выздоровела, - рассказывает Светлана. - Но у меня все еще держалась температура 37.3. Врач при выписке сказал, что это остаточная или от волнения. Но спустя 10 дней я поняла: что-то не то. Обратилась в поликлинику, у меня взяли анализы, и вот я опять в палате, опять лечусь от коронавируса! Только на этот раз в госпитале ветеранов.

Девушка говорит, что врачи приняли ее очень внимательно, сразу назначили лечение - антибиотики. На вопрос, почему тест снова положительный, развели руками.

- Медики предполагают, может, один из мазков как-то неправильно взяли, и я просто не долечилась, - вздыхает Светлана Дука. - Тогда мне говорили, что я болею COVID-19 в легкой форме, а теперь - в средней. Хотя странно, сейчас я чувствую себя намного лучше, нет никаких жалоб, кроме повышенной температуры. Да и то уже привыкла к ней. И у меня есть еще одна проблема в довесок: анемия. Это тоже будут лечить.

Напомним, подобный случай две недели назад произошел в Бурятии. Там женщина спустя 16 дней после выписки тоже снова попала в больницу с коронавирусом. В республиканском минздраве тогда пояснили, что это рецидив COVID-19 – состояние сибирячки ухудшилось из-за переохлаждения на улице и хронического тонзиллита.

А сотрудник кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов снова прокомментировал «Комсомолке», что повторных случаев заболевания коронавирусом пока быть не может, и это, очевидно, рецидив.

- Иммунитет пациентки не справляется с коронавирусом, поэтому болезнь длится так долго, - говорит Юрий Лысанов. - А что касается результатов анализов, то тест-системы не совершенны и могут показать ложный результат. Либо во время взятия мазка из носоглотки вирус там действительно не проявлялся, но в организме присутствовал. Такое бывает в порядке исключения, но нельзя сделать по единичным случаям какие-либо однозначные выводы.

Светлана Дука хотела сдать платные анализы на антитела, чтобы понять, как ее организм справился с вирусом, но не успела до повторной госпитализации. Первые дни после выписки она отсиживалась дома, берегла здоровье. Благо, что ходить ей никуда и не надо - она студентка одного из иркутских вузов, учится сейчас дистанционно.

- В конце июня я буду защищать диплом в режиме онлайн, надеюсь, что к тому времени точно выздоровею, - грустно улыбается Светлана. - Утром, конечно, я была в слезах и в панике, но сейчас настроилась на позитив. Тем более, меня очень поддерживают родные, и даже незнакомые люди желают здоровья в соцсетях. Это помогает.

В пресс-службе правительства Иркутской области прокомментировали "Комсомолке", что региональный минздрав проводит служебную проверку по этой ситуации.

- Будет выясняться, правомерно ли девушку выписали в первый раз, - поясняют в правительстве. - Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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