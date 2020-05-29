Фельдшер из Иркутска пожаловалась на сложности с приемом пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы

«Привезли пациента с подозрением на COVID-19 в инфекционную больницу, и не можем его сдать. Нам с доктором говорят, что мест просто нет. Сидим, ждем, уже больше часа. В другую больницу тоже не взяли. Теперь не знаем, куда его девать», - в группе «Инцидент Иркутск» накануне опубликовали видео. В кадре фельдшер скорой помощи в костюме химзамщиты, специальных очках. Трансляцию ведет прямо из машины неотложки.

Изначально это видео врач выложила на собственной странице в соцсети, откуда почти сразу же исчезло. От разговора с «Комсомолской» доктор тоже отказалась.

Чтобы узнать, есть ли проблема на самом деле, на условиях анонимности, мы поговорили с другим врачом иркутской станции скорой помощи.

- Из-за того, что больница может быть переполнена, бывает, стоим, ждем, чтобы у нас приняли пациента, - рассказывает нам медик. – Однако больного в любом случае принимают, например, в другой больнице. Опять же на это действительно может уйти 1-2 часа. Что касается нехватки коек, то ситуация меняется каждый день. Кого-то выписывают, на освободившееся место сразу определяют другого. Но случаются накладки: нам говорят, что места есть, а когда привозим, оказывается, нет. Кстати, с пациентом с неподтвержденным COVID-19 в любом случае приходиться кататься по городу: сначала его нужно отвезти на КТ, где бывает очередь и на одного человека уходит минут по 30, потом при необходимости – на госпитализацию. Но надо понимать – время сейчас непростое. В истории с видеороликом, думаю, моей коллеге стало обидно, что из-за таких простоев, мы опаздываем на другие вызовы. Ведь все сразу начинают думать, что мы просто стоим в сторонке, отдыхаем, а это не так.

Региональное правительство и минздрав уже отреагировали на проблему, которую в своем ролике озвучила фельдшер.

- Уже развернут дополнительный коечный фонд, - рассказали корреспонденту «КП» - Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – Более 50 дополнительных коек открыли в провизорном госпитале при Иркутской городской клинической больнице №1. Еще 50 - в областном гериатрическом центре. Туда направляют пациентов, у которых еще не подтвержден коронавирус. Так что проблема решена. Что касается лечения пациентов зараженных COVID-19, то здесь с коечным фондом все нормально.

Добавим, что по состоянию на 29 мая в Иркутской области зарегистрировано 1660 случаев заражения коронавирусом. На сегодня показатель заболеваемости составляет 69,1 на 100 тысяч населения. Режим самоизоляции в Приангарье продлен до 14 июня.

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