2020-05-29T14:20:12+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня

Жители региона стали чаще заражаться вирусом друг от друга
Любовь АРБАТСКАЯ
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Режим самоизоляции продлен в Иркутской области.Режим самоизоляции продлен в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области вновь продлили режим самоизоляции, пока до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Обстановка с коронавирусом остается непростой, в области зарегистрировано 1660 случаев заболевания. Показатель заболеваемости - 69,1 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась еще у 162 людей, из них 109 - это приехавшие из других территорий, где много заражений, в том числе 103 вахтовика. Еще 53 пациента подхватили коронавирус контактным путем.

- Особое внимание необходимо уделить представителям группы риска - людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - подчеркнул врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - Мы не должны допустить новых очагов болезни.

Увы, но жители региона стали чаще заражаться опасной инфекцией друг от друга. Поэтому самоизоляция сейчас важна. Конкретно, нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску в общественных местах - на работе, в транспорте, в магазинах.

Как отметила и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, удалось избежать вспышки заболеваний после православных праздников, поскольку службы проходили в онлайн-режиме.

- С другой стороны, в майские праздники было много гуляющих, и ровно через один инкубационный период начался рост числа заболевших COVID-19 и нетипичной для этого времени года внебольничной пневмонией, - подчеркнула Валентина Вобликова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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