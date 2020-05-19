«Першение в горле и расстройство желудка»: сибирячка, выздоровевшая от коронавируса, рассказала о симптомах болезни

«У вас коронавирус. Собирайтесь, за вами едет скорая», - результат анализов не на шутку встревожил 28-летнюю иркутянку Анастасию. Легкое недомогание, появившееся 28 апреля, она никак не связывала с COVID-19. Но в больницу, на всякий случай, обратилась. Ведь в этот день она прилетела домой из Волгограда, а там две недели назад общалась со знакомым, у которого позже нашли коронавирус.

- Когда приехала домой, ради интереса измерила температуру и удивилась: градусник показал 37.1, хотя я этого повышения даже не почувствовала, - рассказала девушка kp.ru. - Ни сухого кашля, ни одышки, как у многих при коронавирусе. Разве что только небольшое расстройство пищеварения и заложенность носа, но без насморка. Вызвала врача на дом. Он проверил, что легкие у меня чистые, и успокоил: «Скорее всего, это обычное ОРВИ». Назначил лечение. Но тест на заразу 30 апреля у меня все-таки взяли из предосторожности. А 3 мая диагноз подтвердился.

В тот же день Анастасию госпитализировали в инфекционную больницу. Признается, тогда она пережила сильный стресс - все-таки вирус пока мало изучен, и неизвестно, чем обернется для здоровья. К счастью, девушка перенесла COVID-19 в легкой форме. А вот у ее соседки по палате, 83-летней пенсионерки, привезенной из городской больницы №1, началась двухсторонняя пневмония. Но и она держится бодро.

- Огромное спасибо врачам и медсестрам за заботу, что постоянно заходят в палату, следят за нашим самочувствием, - благодарит Анастасия. - К каждому индивидуальный подход. Меня, например, лечили противомалярийными и противовирусными препаратами, свечками и порошком от кашля. Два отрицательных теста на коронавирус я уже получила, но домой пока что не выписывают. Дело в том, что самочувствие еще не идеально: держится температура около 37 градусов и немного першит в горле. Откровенно говоря, если бы не условия пандемии, я бы даже не придала значения легкому недомоганию! Лечилась бы дома, как обычно.

Но, несмотря на легкие симптомы, девушка изначально понимала, что могла быть источником заражения COVID-19. Поэтому до госпитализации из дома не выходила и ни с кем вживую не контактировала. На работе (она юрист), еще в апреле брала отпуск, чтобы съездить в Волгоград по семейным делам, а вернувшись, сразу же оформила больничный.

- За две с лишним недели в инфекционке, конечно, я уже заскучала по родным, друзьям и коллегам, - говорит Анастасия. - Приятно, что меня поддерживают, звонят и передают гостинцы. Теперь в моем окружении нет таких людей, кто еще не верит в коронавирус. Увы, в интернете многие до сих пор сомневаются в реальности болезни. Но когда оказываешься в больничной палате, понимаешь, насколько все серьезно. Очень важно сейчас беречь свое здоровье и близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учится по «Вайберу», а выпускной в онлайне: единственная 11-классница в школе из сибирской глубинки на самоизоляции готовится к последнему звонку

17-летняя Полина Шик из села Идеал записывает песню для виртуального праздника (подробности)

«Температура 37 и жжение в груди»: сибирячка заразилась коронавирусом во время чаепития с подругой

38-летняя Анна и заразившая ее женщина переболели коронавирусом почти без симптомов (подробности)

«Температура 37.5, красное горло и болит живот»: сибирячка заразилась коронавирусом, сидя на самоизоляции

Инфекцию подхватил на работе парень Светланы Дука, они вместе попали в больницу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.