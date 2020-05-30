Представьте ситуацию: вы внезапно почувствовали озноб, измерили температуру, а градусник показывает 37 или чуть выше. Что бы вы сделали в этом случае еще полгода назад? Правильно, приняли жаропонижающие и остались дома отлежаться. Сейчас же, в самый разгар пандемии, от невысокой температуры уже может начаться паника. Еще бы, ведь и легкое недомогание - вполне себе симптом COVID-19. Испугавшись за себя и здоровье близких, любой станет судорожно обзванивать всевозможные службы и больницы…

В такую ситуацию попала и одна из наших коллег. Почти два месяца женщина, которая живет с семьей в пригороде, находилась на самоизоляции. Из дома выезжала лишь изредка в магазин. И вдруг на днях почувствовала себя плохо.

- У меня 26 мая поднялась температура до 38, - рассказывает Мария. - На следующий день снизилась до 37 и больше не опускалась. При этом ни кашля, ни каких-то других симптомов не было. Я вызвала фельдшера местной больницы. После осмотра она сказала, что у меня затруднено дыхание, красное горло и… порекомендовала сдать анализ на коронавирус.

В иркутской районной больнице Марии ответили, что свяжутся с врачом, который приходил, а затем перезвонят. Так и произошло.

- 28 мая фельдшер сообщила, что бесплатная сдача анализа назначена только на понедельник, 1 июня, - продолжает Мария. - Я была в шоке. На мой вопрос, почему так долго, мне ответили: «А что вы хотите, сейчас большие очереди. Только на сегодня 100 человек по записи, так что ждите».

Результат обещали дать спустя три дня после взятия проб. Тем временем плохо стало и другим членам семьи женщины. Зазнобило мужа, потом двух детей. Всем им теперь придется жить в неведении как минимум еще несколько дней. Похожие истории нам рассказывали и другие иркутяне, поэтому «Комсомолка» решила составить инструкцию для тех, у кого поднялась температура в период коронавируса и кто подозревает, что заболел.

Что делать, если поднялась температура и вы подозреваете у себя коронавирус.Фото: Иван МАКЕЕВ

Инструкция

Если у вас поднялась температура и вы подозреваете у себя коронавирус

Семь этапов

Заражение

В Приангарье уже более 1700 случаев коронавируса, так что подхватить его вполне реально. Тем более что по последним данным, которые озвучивала и.о. зампреда правительства региона Валентина Вобликова, на первое место сейчас выходит передача инфекции через самые обычные контакты - в транспорте, в магазине. А потому всем рекомендуют носить маску и тщательно мыть руки.

Симптомы

У вас появились симптомы? Проверьте, они ли это. Минздрав называет такие варианты: повышение температуры, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), тяжелое дыхание, ощущение заложенности в грудной клетке, утомляемость. Также помним, что никто не отменял все прочие варианты ОРВИ и даже грипп.

Диагностика

Вызываем врача. Здесь все просто: если совсем плохо - набираем 03; терпимо и небольшая температура - звоним в поликлинику и вызываем врача на дом. В том и в другом случае медик сам определит дальнейший план действий.

- У нас сейчас идет подъем коронавируса, тестирование необходимо многим, - объясняет начальник управления организации медицинской помощи минздрава региона Ольга Дертышникова. - В ближайшие дни откроется еще одна лаборатория, так что с 1 июня ситуация будет не такая напряженная. В то же время, напомню, пробы берутся по показаниям. Обследуются не все подряд, а те, кому это необходимо. Этот порядок утвержден постановлением главного санитарного врача России.

Анализы

Заглядываем в постановление. Здесь все пациенты разделены на категории. В первую очередь анализы берут у тех, кто приехал из-за границы, кто контактировал с больными и у кого пневмония. Во вторую очередь у людей старше 65 лет с симптомами ОРВИ, у медиков (1 раз в неделю), у сотрудников соцзащиты и ГУФСИН. К третьей очереди отнесены дети из школ и детсадов, если там произошла вспышка заболевания. Вы не из этих категорий? Тогда надо подождать. Если, конечно, состояние не тяжелое.

По направлению врача при подозрении на коронавирус специалисты в любом случае проведут анализы. Это мазок из носа и рта. А при необходимости назначат компьютерную томографию легких.

Больница

Если диагноз подтвердится, вас заберут в больницу. В Иркутской области в лечебные учреждения попадают почти все, у кого установлено заболевание. Даже в бессимптомной форме. Исключение обычно составляют медики при легкой форме COVID. Допустим, по данным на 30 мая из 1750 заболевших госпитализировали 1409 (минусуем 318 выздоровевших и 23 умерших, половина из которых - от хронических заболеваний, но коронавирус у них диагностирован), и выходит, что в клиники действительно кладут практически каждого с установленным диагнозом.

Окружение

Надо быть готовым к тому, что близких и коллег посадят на карантин на обязательные две недели после последнего общения с вами, и тоже будут брать анализы. Сбор проб у них проводится на 8 – 10-й день наблюдения. А если есть симптомы - то сразу. Немедленно их возьмут и в том случае, если они относятся к группе риска - то есть старше 65 лет или имеют хронические заболевания. Все исследования проводятся бесплатно. Самоизоляция для людей, контактировавших с вами, пройдет дома или в обсерваторе (если они, например, живут в общежитии,).

Выздоровление

Прошли этот квест до конца и вылечились? Поздравляем! Теперь у вас есть иммунитет к коронавирусу. Повторных случаев заражения, согласно данным Минздрава России, не бывает.

НА ЗАМЕТКУ!

Думаете, что уже переболели?

Многие в Иркутске достаточно тяжело болели ОРВИ в начале года и подозревают, что уже перенесли коронавирус. Такое вполне возможно, особенно с учетом того, что и сейчас до 80% заразившихся переносят болезнь бессимптомно. Развеять сомнения поможет платный анализ.

- В принципе любой человек при желании может узнать, есть у него иммунитет к COVID-19 или нет, - говорит ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов. - Можно сдать тест на антитела к коронавирусу методом ИФА-диагностики. При положительном результате, в котором будет иммуноглобулин G, значит, вы уже переболели. Вероятнее всего, вы получили минимальную дозу вируса и даже не почувствовали никаких симптомов, но иммунная система сработала, запомнила антиген возбудителя и выработала антитела. Кстати, такого человека можно поздравить - он защищен от болезни. Будут ли у нас делать этот анализ бесплатно? Нет, не будут. Процедура дорогостоящая, клинических показаний у нее нет. Диагностика самого коронавируса делается в лабораториях другим методом - ПЦР - по показаниям и бесплатно.

СПРАВКА «КП»

Стоимость платного анализа на антитела - от 1300 рублей. Его делают в 8 клиниках города, в том числе в ИГМУ.