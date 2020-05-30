День защиты детей в Иркутске 2020: программа онлайн- мероприятий

День защиты детей в Иркутске 2020 пройдет онлайн. Но это не значит, что скучно и неинтересно! На главный детский праздник года запланировано множество самых разных акций, принять в которых участие точно стоит. Рассказываем.

Запланирован ( и обязательно пройдет!) онлайн-проект «Иркутск – город детства». Конечно, он состоится под патронажем администрации города и всех, имеющих отношение к организации мероприятий для малышей и школьников.

– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области продлен режим самоизоляции. Поэтому все мероприятия 1 июня, в День защиты детей,решено перевести в онлайн-формате, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Современные дети активно используют для общения социальные сети. И мы решили на этой площадке провести для них несколько интересных онлайн-акций. Надеемся, что к мероприятиям активно присоединятся родители и педагоги.

Еще бы, ведь предложений в день защиты детей в Иркутске 2020 хватает для всех. Взрослым наверняка будет интересна акция «Фотолента» . Им предлагают вспомнить собственные школьные годы и разместить в соцсетях фото любимого места с хештегом#Фотолента_Иркутску359.

А в это время ребятишки от 5 до 10 лет (с помощью мам и пап, конечно же) будут записывать на видео ответы на вопрос «Что такое детство?» Эта акция именуется соответственно - «Взгляд снизу». Ролик нужно послать на электронную почту rdsh38@ya.ru.В приложении к письму потребуются данные ребенка и образовательной организации, а также согласие на обработку персональных данных.

Уже с 30 мая в соцсети «Вконтакте» на платформе группы городского школьного парламента (https://vk.com/gshpirk) началась регистрация участников виртуальной игры «Иркутск – город моей мечты». Она рассчитана, как вы догадываетесь, уже на более взрослых. А с 3 по 6 июня в 11.00 и в 15.00 ежедневно в группе будут публиковаться задания, чтобы ответить на которые, придется вспомнить историю города и его географию. После подведения итогов игры все команды получат сертификаты.

В день защиты детей в Иркутске 2020, 1 июня в 16.00, состоится всероссийский квиз от «Большой перемены» и Российского движения школьников. Участниками могут статьучащиеся 8-11 классов.Регистрация команд и сам квиз пройдут на платформе интеллектуально-развлекательной игры «Квиз, плиз!» по ссылке:https://quizplease.ru/corp-page?id=iDegb.

Акций на День защиты детей в Иркутске 2020 задумано много. И, конечно, они переплетаются с теми, что запланированы на День города, который в июне также пройдет онлайн.

Не упустите возможность признаться в любви своему городу и поздравить его с очередным днем рождения, который будет 6 июня. Сделать это можно в рамках акции «Любимому Иркутску – 359». Предлагаем вам сделать это с 30 мая по 6 июня на фоне самых красивых зданий и памятников Иркутска и выложить в интернет схештегом #ЛюбимомуИркутску_359. Фотоработы будут опубликованы в официальных группах организаторов проекта в соцсетях. А 6 июня, в День рождения города, станут частью общегородского видеопоздравления.

Все онлайн-акции будут идти в социальных сетях «В контакте» и Instagram. Принять в них участие могут как школьники, так и их мамы и папы, учителя и все жители города.

Специальный налог для самозанятых ввели в Иркутской области 00:00 00:00

Такова программа онлайн –мероприятий на День защиты детей 2020 в Иркутске.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Покажите всем свои таланты

Поете так, что дух захватывает, потрясающе рисуете, пишете стихи, мастерски жонглируете или выполняете акробатические этюды? Тогда покажите таланты всему городу! Принимайте участие в новом конкурсе «Твой звездный выход», который на сайте irk.kp.ru запускают администрация Иркутска, Общественная палата города, «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи HD. Лучшие из лучших выступят на концерте на День города в Иркутске 2020 в августе! Подробности здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.