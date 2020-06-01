За что убили чемпиона России по пауэрлифтингу Сергея Позыненко

В августе 2017 года в Хабаровске на всю страну прогремело громкое убийство чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, которого жестоко забили до смерти во время уличной драки. Спустя почти три года подобная история повторилась в Ангарске. 24 мая на окраине города, у въезда в садоводство «Расцвет», нашли тело мастера спорта по классическому жиму штанги 59-летнего Сергея Позыненко. У крепкого спортсмена была сломана грудина, разбита голова, а лицо превратилось в одну большую гематому.

- В ту ночь отец был со своими друзьями, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" сын Сергея Позыненко Николай. – Под утро они оказались в 207 квартале. Почему и как это произошло – не знаю. Но именно там и случилась потасовка между другом отца и неким молодым человеком, которого они встретили на улице. Очевидцы даже вызвали полицейских. Они приехали, взяли объяснения и уехали.

Сергей Позыненко до последнего дня занимался сам и тренировал инвалидов. Фото: соцсети

Нашли убитым

А вот, что было дальше, следствие выясняет. Но факты говорят следующее. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как Сергей Позыненко и тот самый парень (с которым изначально возник конфликт у друга Сергея), шатаясь, идут в сторону садоводства. Спустя несколько минут там и нашли тело пауэрлифтера. А еще через два дня благодаря показаниям свидетелей, которые видели, как ссорились двое мужчин и записям камер видеонаблюдения, задержали предполагаемого преступника. Им оказался 20-летний ангарчанин.

- По версии следствия, в то утро он сильно избил Сергея Позыненко, - рассказывает старший следователь Следственного отдела СК России по Ангарскому городскому округу Анна Куликова, которая ведет это дело. – Экспертиза показала, что смерть наступила от множественных повреждений головы и грудной клетки. Задержанный пока говорит, что ничего не помнит. Кстати он и погибший были пьяными. Как молодому человеку удалось забить взрослого крупного мужчину? Да он и сам не маленький и тоже спортсмен. На любительском уровне занимался греко-римской борьбой.

Что еще известно о задержанном? Нигде не учится, подрабатывает тренером. Живет в Ангарске с бабушкой и дедушкой. Ранее судим не был. Единственное, получал административный штраф за нарушение правил дорожного движения. Родственники и друзья отмечают, что даже в алкогольном опьянении не был агрессивным.Заключать под стражу парня не стали. Как минимум ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом.

- Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве. – Следователи подали ходатайство о заключении задержанного под стражу, однако суд его не удовлетворил. Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

В свои 59 лет Сергей Позыненко был в отличной физической форме. Фото: соцсети.

Чудом вернулся в спорт

Тем временем, по Сергею Позыненко скорбит не только его семья, но и весь спортивный Ангарск. В этой среде он был широко известен. Про его достижения (Сергей являлся чемпионом России, Ангарска и Иркутской области) не раз снимались сюжеты на телевидении и писались статьи в газетах. Все слышали уникальную историю, как возрастной атлет сумел вернуться в пауэрлифтинг после тяжелейшей травмы. Более 10 лет назад Сергей уже оказывался на волосок от смерти. Тогда во время конфликта ему прострелили обе ноги, он получил тяжелейшую травму, оказавшись в инвалидном кресле. Но через год сумел восстановиться и, несмотря на инвалидность, продолжил тренировки и через несколько месяцев уже выступал на соревнованиях, как среди инвалидов, так и среди здоровых атлетов. Помимо этого успевал тренировать других.

- Одна нога у отца стала короче другой на 9 см, - говорит Николай Позыненко. – Ходил тяжело. Вот и в день гибели он передвигался с палкой. Он жил по режиму. У меня осталась тетрадка, где он расписывал каждый день: как тренировался, питался, какие принимал витамины, какой вес был утром и вечером. Последняя запись там сделана 23 мая…Признаюсь, была у него и пагубная привычка. Иногда позволял себе выпить. Не исключаю, что в день гибели он действительно мог быть выпившим.

Смелый поступок

Помнят в Ангарске не только спортивные достижения Сергея Позыненко, но и его смелость. Около 5 лет назад пауэрлифтер, рискуя своей жизнью, спас на пожаре людей.

- Горел соседский дом, - говорит Николай Позыненко. – Несмотря на боль в ноге, он бросился внутрь, вывел людей, вытащил газовый баллон, чтобы не произошло взрыва, а затем вернулся в ограду и отцепил собаку, которая также могла сгореть. Вот таким неравнодушным был отец. Теперь мне звонят инвалиды, которых тренировал папа и говорят, что не хотят заниматься без него…

P.S. Следователи и сын погибшего Сергея Позыненко разыскивают свидетелей и очевидцев конфликта. Всех, кто видел ссору мужчин, просят обращаться в СУ СК России по Иркутской области или по номеру Николая Позыненко, указанному здесь.