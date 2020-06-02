«Украл, чтобы прокормить своих собачек»: серийный дачный вор расплакался после задержания

Серийного дачного вора, который с июля 2019 года обчистил около 20 домов в различных садоводствах Иркутска искали почти год. То, что это один и тот же грабитель, полицейские поняли по схожему характеру преступлений, который во всех случаях был практически одинаков. Действовал преступник так: проникал в жилища ночью через окно, а если замечал, что дома кто-то есть, то дожидался ночи и входил внутрь через незапертую входную дверь, пока хозяева спали.

При этом "работал" он профессионально, практически не оставляя за собой следов. Действовал предельно аккуратно, например, москитные сетки и вскрытые окна ставил на место. Таким образом, хозяева замечали пропажу только через несколько дней, тем самым непреднамеренно стирая следы преступления. А у сыщиков из-за этого не было шансов поймать его по горячим следам. Грабитель успевал продавать украденные драгоценности, электрооборудование, бытовую и компьютерную технику.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На днях полицейские, обследуя садоводство в поисках недавно похищенного дорогого электровелосипеда заметили его во дворе одного из участков, в котором проживал 44-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Заметив полицейских, хозяин стал поджигать собственный дом и уже облил его бензином. Но оперативникам удалось его остановить и задержать. Оказалось, он обокрал как минимум 5 дачных домиков.

- При обыске в его доме нашли похищенные вещи, которые он не успел продать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У него были аудиоаппаратура, 2 бензопилы, 3 ноутбука, 6 камер видеонаблюдения, не менее 7 наборов различных электроинструментов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что мужчина может быть причастен еще как минимум к 15 кражам, совершенным в 16 садоводствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/782573" frameborder="0"></iframe> Дачный вор, задержанный в Иркутске, расплакался во время задержания.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Сам же грабитель в момент задержания не стал отпираться, признался в кражах и начал изливать душу полицейским, рассказывая о том, что воровал он якобы для того, чтобы прокормить своих собак –двух ротвейлеров, двух хаски и пять щенков. А в конце даже расплакался.

- Мне пришлось это делать, - всхлипывая, говорит на камеру задержанный. – Да, я ходил, совершал преступления, приносил все домой. В дальнейшем хотел все продать, чтобы расплатиться по кредиту. Я знал, что меня рано или поздно поймают. Я раскаиваюсь в том, что совершил. Но это я для семьи делал. Кормил собак, для них носил, я их кормил. Ничего себе не брал, все им отдавал свой кусок.

Но слезы вряд ли помогут дачному вору избежать наказания. Дожидаться суда его уже отправили под арест. Отдавать ему теперь все придется не только своим собакам. Ущерб, нанесенный хозяевам домов также придется возместить.

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