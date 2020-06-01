Сибирячка, потерявшая бабушку из-за рака крови, спасла жизнь умирающей от лейкоза москвичке

- Вы можете спасти человеку жизнь! Приходите на забор стволовых клеток, - этот звонок из Иркутского онкологического диспансера в конце апреля очень удивил 42-летнюю Ольгу Пугину (Зорину).

Она, признаться, уже и забыла, что вошла в регистр доноров костного мозга Приангарья. Произошло это в 2016-м, когда он создавался в нашем регионе. Тогда медики опубликовали объявление в интернете. Ольга случайно наткнулась на него и одной из первых пришла в больницу сдавать кровь. На это у нее была личная причина.

- Дело в том, что 6 мая 2005 года от лейкоза умерла моя бабушка, Лидия Зорина, - вспоминает сибирячка. - Она была заслуженным работником социального обеспечения в Бурятии. Всю жизнь помогала окружающим, поэтому ее очень любили. Узнав, что при этой страшной болезни зачастую помогает именно донорство, я решила, что сдам стволовые клетки. И этим, возможно, сохраню жизнь других людей, таких же, как моя бабушка…

И вот в конце апреля на телефоне Ольги раздался тот самый звонок из онкодиспансера…

- Назначили забор крови на 6 мая 2020 года, в годовщину смерти моей бабушки! – восклицает сибирячка. - Сомневалась ли я? Разумеется, нет. Ведь у меня появился шанс спасти человеку жизнь.

Три дня у Ольги проводили забор стволовых клеток. Фото: Иркутской областной онкодиспансер.

Кто это человек? Ольга знает только то, что она из Москвы и зовут тоже Ольгой.

- Пациентке уже делали две пересадки в Германии, но неудачно, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» врач-онколог высшей квалификационной категории, заведующая химиотерапевтическим отделением Иркутского областного онкодиспансера Марина Демченкова. - Состояние женщины быстро ухудшалось, и столичные медики срочно искали донора в российском регистре, куда входит и наш. Оказалось, что стволовые клетки Ольги ей подходят! Как правило, костный мозг пересаживают родственникам, но в данном случае пациентке из Москвы, больной лейкозом, не могли быстро подобрать донора, совместимого с ней на генетическом уровне.

И самое важное, что на спасение женщины из Москвы у иркутских медиков и Ольги Пугиной было всего несколько дней… Обычно перед забором материала донор два месяца проходит медобследование, но в этом случае ее здоровье проверили всего за два дня! Ведь женщина с раком крови могла умереть. Еще пять дней Ольга готовилась к процедуре - пила специальный препарат, «выгоняющий» стволовые клетки из костного мозга в кровь. А забор проходил с 6 по 8 мая.

- Наш донор - настоящий герой, - улыбается врач онкодиспансера. - Три дня она проводила в больнице по пять часов. Как выглядит процесс? Из вены на одной руке берут кровь, она проходит через прибор, отделяющий стволовые клетки, и тут же возвращается в вену на другой руке. Это безболезненно, но все равно решится не каждый. Более того, Ольга была согласна даже на операцию, чтобы у нее забрали часть костного мозга. Но в столице запросили именно клетки, полученные из крови.

- Процедуру я переносила легко, выходила из больницы, спокойно садилась за руль и ехала домой, - вспоминает Ольга. - Разве что небольшие синяки проступали на руке, но это пустяки. В тот момент я переживала о другом: подойдут ли мои клетки больному человеку? Приживутся ли?

Медики рассчитывали уложиться в два дня и уже 8 мая отвезти контейнер с бесценным материалом в Москву. Одна из врачей вызвалась, несмотря на условия пандемии, слетать в столицу и лично передать его коллегам. Но рейс вдруг перенесли на следующий день.

С врачами Иркутского областного онкодиспансера, Ольга - вторая справа. Фото: личный архив.

- Стволовые клетки живут всего трое суток при температуре +4..+5 градусов. Специалисты упаковали их должным образом, но мы все равно опасались, что они погибнут, - говорит Марина Демченкова. - Поэтому попросили Ольгу прийти в третий раз, и она пришла. А утром 9 мая груз отправился в Москву.

Столичные медики забрали стволовые клетки прямо в аэропорту и в тот же день (в День Победы, что тоже символично) провели трансплантацию, то есть перелили их пациентке. К счастью, все прошло благополучно. Женщина, чья жизнь буквально висела на волоске, спустя три недели восстановилась и уже готовится к выписке из больницы!

Что интересно, иркутянка почти ничего не знает о женщине, для которой безвозмездно пожертвовала частичкой себя. Таковы особенности донорства: познакомиться они смогут не раньше, чем через два года после операции.

- Знаю, что она немного младше меня, - улыбается сибирячка. - Надеюсь, когда-нибудь мы с ней встретимся вживую. В любом случае, я очень счастлива, что смогла ей помочь. Теперь я чувствую, что жизнь прожита не зря.

Кстати, сама Ольга Пугина работает бухгалтером, воспитывает с мужем 5-летнюю дочурку и обожает спорт - катается на скейтборде и сноуборде. Ее родные и близкие сразу поддержали решение стать донором, считая, что это поступок настоящего человека. Ну а теперь даже малознакомые люди звонят ей, чтобы пожелать здоровья и сил и поблагодарить за спасенную жизнь.

- Сейчас в регистре доноров стволовых клеток Иркутской области - всего 340 человек, - подчеркивает Марина Демченкова. - И чем больше их будет, тем выше шансы спасти чью-то жизнь.

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