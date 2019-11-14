2019-11-14T14:50:23+03:00
Здоровье

Пятилетняя девочка стала донором костного мозга для старшей сестры и спасла ей жизнь

У 7-летней Яны Третьяковой из Усолья-Сибирского тяжелая болезнь - апластическая анемия [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Сестренки Яна и Алиса Третьяковы после трансплантации костного мозга - словно одно целое. Фото: ksiutretiak.Сестренки Яна и Алиса Третьяковы после трансплантации костного мозга - словно одно целое. Фото: ksiutretiak.
Изменить размер текста:

Семилетняя Яночка Третьякова из Усолья-Сибирского в этом году пошла в первый класс. Правда, занятия у нее индивидуальные. Но и эти уроки для девочки большое событие! Ведь совсем недавно она месяцами не выбиралась из больницы и об учебе даже не думала. А сейчас получает одни пятерки и все время щебечет о том, как станет великой гимнасткой! У этой улыбчивой, доброй малышки редкая и страшная болезнь - апластическая анемия, когда костный мозг отказывается вырабатывать клетки крови и организм медленно угасает… Диагноз страшный, болезнь агрессивная, и шансы выжить при ней 50 на 50. Без трансплантации костного мозга большинство пациентов живут с недугом не более 5 лет. Но Яна получила второй шанс, и ей его подарила младшая сестра!

Коварный враг

Все началось летом 2017 года. На коже у Яны появились синяки, да такие большие, что мама заволновалась. Однако анализы - аргумент весомый, и они показывали, что Яночка здорова. Да и сама малышка на самочувствие не жаловалась. Активная, озорная кроха с удовольствием играла с младшей сестрой и гуляла, они вместе собирались ходить на танцы. Родители не могли нарадоваться на дочек. А к осени болезнь дала о себе знать: у Яны вдруг подскочила температура и так сильно пошла кровь из носа, что пришлось вызывать скорую помощь.

Семилетняя Яна - девочка открытая и улыбчивая, вопреки всем сложностям. Фото: ksiutretiak.

Семилетняя Яна - девочка открытая и улыбчивая, вопреки всем сложностям. Фото: ksiutretiak.

- По результатам анализов нас срочно отправили в онкологию в Иркутск, - вспоминает мама девочки Оксана Третьякова. - Страшный диагноз «лейкоз» не подтвердился, и мы вздохнули с облегчением. Но тогда мы и не догадывались, что нам предстоит борьба с не менее коварным врагом: костный мозг нашей дочки перестал работать…

Кроха чувствовала себя так плохо, что попала в реанимацию. Врачи каждый день давали ей лекарства, а мама окружила вниманием и любовью. Вместе они читали, рисовали и много смеялись - назло страшной болезни. Прогулки и общение с друзьями стали для Яны редким счастьем: при апластической анемии очень опасна любая инфекция извне, поэтому если ей и разрешали погулять, то всего 20 минут и только в медицинской маске. Как же она радовалась, когда могла похрустеть свежим снегом во дворе больницы! Спустя 3 месяца малышку наконец отпустили домой. Но тяжелый недуг не отступал.

- Врачи понимали, что срочно нужна трансплантация костного мозга, и отправили заявку в московскую клинику имени Дмитрия Рогачева. Шансов попасть туда очень мало, но нам повезло, - рассказывает Оксана Третьякова. - Думали, кто же станет донором? В первую очередь проверили на совместимость родную четырехлетнюю сестричку. И оказалось, что ее костный мозг полностью подходит Яне! Врачи говорят, случай очень редкий: только половина родных братьев или сестер совместимы по этому показателю, и лишь 15% среди них совпадают полностью!

Трансплантация

Осенью 2018 года семья полетела на операцию в столицу. Мама девочек говорит, что Алиса ни капли не боялась - она знала, что помогает старшей сестре. Сама Яна тоже мужественно перенесла операцию. Теперь сестренки как одно целое! Но ведь трансплантация костного мозга - сложнейший процесс.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

- Алиса восстановилась быстро, буквально на следующий день пошла кататься на самокате с папой, - улыбается Оксана. - А вот Яна восстанавливалась долго: слабость, тошнота, постоянные переливания крови в течение 4 месяцев…А потом случилось заражение крови - еще 2 месяца лечения. Но несмотря на все эти испытания, девочка общалась с волонтерами в больнице, училась играть на фортепиано, рисовала - словом, не унывала ни на минуту.

К слову, донорские органы приживаются не всегда, но ей повезло.

- Теперь костный мозг Яны ровно наполовину ее родной и наполовину – сестры. Медики сказали, что это тоже большая редкость, - говорит мама девочек.

После трансплантации костного мозга страшная болезнь отступила, но ребенку по-прежнему необходимы реабилитация и постоянное наблюдение.

- Теперь мы со старшей дочкой так часто ездим на осмотры в Москву, что практически живем там, - рассказывает Оксана Третьякова. - Мой муж, можно сказать, один воспитывает младшую Алису в Усолье-Сибирском: водит ее в детский сад, кормит, даже косички сам заплетает. Увы, ему пришлось отказаться от прибыльной работы на вахте, чтобы заботиться о малышке. Теперь он помощник продавца в строительной компании. Ну а я раньше была администратором в салоне красоты, но не работаю уже давно - все силы и время отдаю Яне.

С момента, как Яна заболела, мама отдает ей все силы и время. Фото: ksiutretiak.

С момента, как Яна заболела, мама отдает ей все силы и время. Фото: ksiutretiak.

Конечно, семье непросто: на регулярные перелеты, проживание в столице, специальное питание для Яны требуются немалые деньги. За эти 2 года потрачены сотни тысяч рублей. Доходы теперь у семьи небольшие, так что пришлось продать автомобиль. Благо, что среди родных и друзей есть много отзывчивых людей, которые по возможности помогают.

И вот 18 ноября Яне с мамой снова нужно быть на приеме в московской клинике, и те, кому не все равно, могут поддержать семью. Там девочке проведут полное обследование и определят, как будет идти лечение дальше.

- К счастью, сейчас дочка чувствует себя хорошо, только быстро устает, - говорит Оксана. - Любит учиться, отлично рисует и занимается в художественной школе, а еще мечтает пойти на гимнастику или танцы. Но самая заветная мечта для нее - снять наконец медицинскую маску, гулять и ходить на уроки вместе с одноклассниками.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накаркала рак: иркутянка почти год борется со смертельной болезнью, которую призвала сама

36-летняя Татьяна Сахалтуева каждый день доказывает, что рак молочной железы последней стадии – не приговор (подробности)

Думала переутомление – оказалось, рак: мама двоих детей из Иркутска столкнулась со смертельной болезнью

34-летняя Лилия Знаева мужественно борется с лейкозом и знает, что победит (подробности)

КОНКРЕТНО

Реквизиты для помощи семье

Карта Сбербанка 4276 1814 5069 6080, мама Оксана Юрьевна Третьякова.

Мобильный банк 8-914-955-15-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отключение электроэнергии в Иркутске 14 ноября: света нет на нескольких улицах
Игорь Бычков назначен директором Иркутского филиала СО РАН
"Яндекс" показал: самый популярный в стране - WhatsApp
Корпорация «Ростех» презентовала в Иркутске радиоэлектронный комплекс для реализации нацпроектов
Заксобрание: В 170 населенных пунктах Иркутской области нет сотовой связи
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области продолжают получать сертификаты на новое жилье
Пожарные спасли из горящего дома в Усть-Илимске 38 человек
Мэр Братска и губернатор Приангарья: откровенный разговор состоялся
Не заплатили налоги на 200 миллионов рублей: предприниматели из Иркутска предстанут перед судом
ИНК признан лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Жителей Вихоревки обязали пить только кипяченую воду
Работы по строительству Центра по хоккею с мячом в Иркутске идут по графику
Уголовное дело завели на сибирячку, чьи дети погибли в пожаре
Для мамы - лучшие слова: поздравьте ее на страницах "Комсомолки"
В АО «Ангарскцемент» состоялась встреча с потребителями продукции
Команда КВН "Буряты" поборется за победу в Высшей лиге
Участника банды черных лесорубов из Иркутской области лишили свободы на 2 года и 2 месяца
Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры
В Иркутске поймали преступника, который грабил девушек на улицах города
Приставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентов
В Братске открывается новый горнолыжный сезон
Смартфон дешево через Интернет: попытка приобрести телефон обошлась жителю Ангарска в потерю 14 тысяч