Пятилетняя девочка стала донором костного мозга для старшей сестры и спасла ей жизнь

Семилетняя Яночка Третьякова из Усолья-Сибирского в этом году пошла в первый класс. Правда, занятия у нее индивидуальные. Но и эти уроки для девочки большое событие! Ведь совсем недавно она месяцами не выбиралась из больницы и об учебе даже не думала. А сейчас получает одни пятерки и все время щебечет о том, как станет великой гимнасткой! У этой улыбчивой, доброй малышки редкая и страшная болезнь - апластическая анемия, когда костный мозг отказывается вырабатывать клетки крови и организм медленно угасает… Диагноз страшный, болезнь агрессивная, и шансы выжить при ней 50 на 50. Без трансплантации костного мозга большинство пациентов живут с недугом не более 5 лет. Но Яна получила второй шанс, и ей его подарила младшая сестра!

Коварный враг

Все началось летом 2017 года. На коже у Яны появились синяки, да такие большие, что мама заволновалась. Однако анализы - аргумент весомый, и они показывали, что Яночка здорова. Да и сама малышка на самочувствие не жаловалась. Активная, озорная кроха с удовольствием играла с младшей сестрой и гуляла, они вместе собирались ходить на танцы. Родители не могли нарадоваться на дочек. А к осени болезнь дала о себе знать: у Яны вдруг подскочила температура и так сильно пошла кровь из носа, что пришлось вызывать скорую помощь.

Семилетняя Яна - девочка открытая и улыбчивая, вопреки всем сложностям. Фото: ksiutretiak.

- По результатам анализов нас срочно отправили в онкологию в Иркутск, - вспоминает мама девочки Оксана Третьякова. - Страшный диагноз «лейкоз» не подтвердился, и мы вздохнули с облегчением. Но тогда мы и не догадывались, что нам предстоит борьба с не менее коварным врагом: костный мозг нашей дочки перестал работать…

Кроха чувствовала себя так плохо, что попала в реанимацию. Врачи каждый день давали ей лекарства, а мама окружила вниманием и любовью. Вместе они читали, рисовали и много смеялись - назло страшной болезни. Прогулки и общение с друзьями стали для Яны редким счастьем: при апластической анемии очень опасна любая инфекция извне, поэтому если ей и разрешали погулять, то всего 20 минут и только в медицинской маске. Как же она радовалась, когда могла похрустеть свежим снегом во дворе больницы! Спустя 3 месяца малышку наконец отпустили домой. Но тяжелый недуг не отступал.

- Врачи понимали, что срочно нужна трансплантация костного мозга, и отправили заявку в московскую клинику имени Дмитрия Рогачева. Шансов попасть туда очень мало, но нам повезло, - рассказывает Оксана Третьякова. - Думали, кто же станет донором? В первую очередь проверили на совместимость родную четырехлетнюю сестричку. И оказалось, что ее костный мозг полностью подходит Яне! Врачи говорят, случай очень редкий: только половина родных братьев или сестер совместимы по этому показателю, и лишь 15% среди них совпадают полностью!

Трансплантация

Осенью 2018 года семья полетела на операцию в столицу. Мама девочек говорит, что Алиса ни капли не боялась - она знала, что помогает старшей сестре. Сама Яна тоже мужественно перенесла операцию. Теперь сестренки как одно целое! Но ведь трансплантация костного мозга - сложнейший процесс.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

- Алиса восстановилась быстро, буквально на следующий день пошла кататься на самокате с папой, - улыбается Оксана. - А вот Яна восстанавливалась долго: слабость, тошнота, постоянные переливания крови в течение 4 месяцев…А потом случилось заражение крови - еще 2 месяца лечения. Но несмотря на все эти испытания, девочка общалась с волонтерами в больнице, училась играть на фортепиано, рисовала - словом, не унывала ни на минуту.

К слову, донорские органы приживаются не всегда, но ей повезло.

- Теперь костный мозг Яны ровно наполовину ее родной и наполовину – сестры. Медики сказали, что это тоже большая редкость, - говорит мама девочек.

После трансплантации костного мозга страшная болезнь отступила, но ребенку по-прежнему необходимы реабилитация и постоянное наблюдение.

- Теперь мы со старшей дочкой так часто ездим на осмотры в Москву, что практически живем там, - рассказывает Оксана Третьякова. - Мой муж, можно сказать, один воспитывает младшую Алису в Усолье-Сибирском: водит ее в детский сад, кормит, даже косички сам заплетает. Увы, ему пришлось отказаться от прибыльной работы на вахте, чтобы заботиться о малышке. Теперь он помощник продавца в строительной компании. Ну а я раньше была администратором в салоне красоты, но не работаю уже давно - все силы и время отдаю Яне.

С момента, как Яна заболела, мама отдает ей все силы и время. Фото: ksiutretiak.

Конечно, семье непросто: на регулярные перелеты, проживание в столице, специальное питание для Яны требуются немалые деньги. За эти 2 года потрачены сотни тысяч рублей. Доходы теперь у семьи небольшие, так что пришлось продать автомобиль. Благо, что среди родных и друзей есть много отзывчивых людей, которые по возможности помогают.

И вот 18 ноября Яне с мамой снова нужно быть на приеме в московской клинике, и те, кому не все равно, могут поддержать семью. Там девочке проведут полное обследование и определят, как будет идти лечение дальше.

- К счастью, сейчас дочка чувствует себя хорошо, только быстро устает, - говорит Оксана. - Любит учиться, отлично рисует и занимается в художественной школе, а еще мечтает пойти на гимнастику или танцы. Но самая заветная мечта для нее - снять наконец медицинскую маску, гулять и ходить на уроки вместе с одноклассниками.

Алиса ничуть не боялась операции - она знала, что помогает старшей сестре. Фото: ksiutretiak.

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