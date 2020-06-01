Как восстанавливают после наводнения Тулун и Нижнеудинск

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин вместе с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым посетили пострадавшие от прошлогоднего наводнения Тулунский и Нижнеудинский районы. Они посмотрели, как продвигаются работы по строительству жилья и социальных объектов, какие меры предпринимаются для недопущения повторения подобной паводкоопасной ситуации в дальнейшем.

Тулун строится

В Тулуне сейчас идет активное строительство. Только в микрорайоне Угольщиков возводят сразу 13 объектов. Самый крупный - школа на 1275 мест. Железобетонный каркас здания уже готов, специалисты устанавливают окна, занимаются утеплением фасадов, внутренней отделкой помещений, устройством внутренних инженерных коммуникаций. Часть работ финансируется из областного бюджета, в том числе по созданию подъездных путей и освещению прилегающей территории. График работ соблюдается. Как отметил Марат Хуснуллин, «сдать школу к 1 сентября - реально».

Также в этом году в микрорайоне введут в эксплуатацию инфекционное отделение Тулунской городской больницы на 28 коек. Этот объект, как и школу, возводят в рамках социального партнерства. Для подключения нового отделения к инженерным сетям из областного бюджета выделено 30 млн рублей.

На соседней стройплощадке полностью готовы три трехэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье из-за наводнения. На объекте осталось провести благоустройство: заасфальтировать проезжую часть, установить освещение, скамейки, разбить клумбы. По договору эта работа будет завершена в середине июля. Рядом начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. На ней идут буровзрывные работы. Вскоре начнется заливка фундамента. Сдать дома в эксплуатацию планируется к Новому году.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

А в 2021 году в микрорайоне завершат строительство еще двух объектов. Это детский сад на 140 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

Марат Хуснуллин напомнил, что был в Тулуне в марте, и те объекты, которые тогда не строились, сейчас возводятся полным ходом.

- Работа организована неплохо, но ее еще очень много, - отметил он. - Проблема одна - сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связан между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и инженерные сети подвели. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди увидели реальные изменения к лучшему.

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Строителям было выдано специальное разрешение. Все работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию, на площадках и в местах проживания специалистов соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Особое внимание в Тулуне планируется уделить благоустройству. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Нам нужно усиливать работу, и мы это делаем. Мы будем наращивать темпы строительства, подведения сетей и благоустройства. Марат Хуснуллин указал на места, где мы, к сожалению, пока не дорабатываем. Это придомовые территории, общественные пространства, дороги. Здесь нужно усилить работу, привести дороги в порядок, сделать разметку, установить остановочные павильоны. Микрорайон должен рассматриваться как единый объект. С подрядными организациями, которые будут саботировать работу, мы будем разбираться отдельно, подключая правоохранительный блок, - заявил Игорь Кобзев.

По мнению вице-премьера, одним из главных объектов в Тулуне должна стать улица Ленина. Здесь будет организовано современное общественное пространство, куда горожане смогут приходить отдыхать, общаться. Проект благоустройства общественного пространства «Тулун ИЯ» стал победителем Всероссийского конкурса малых городов в 2020 году. Его общая стоимость - 232,3 млн рублей. Мероприятия по благоустройству территории синхронизированы с работами по ремонту дорожного полотна.

Также решается вопрос ремонта фасадов восьми многоквартирных домов, расположенных вдоль улицы Ленина. Предполагается, что работы по обновлению зданий будут завершены к 15 августа этого года.

Кроме того, по областной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы» муниципальному образованию была предоставлена субсидия на капремонт проезжей части протяженностью 2,4 км. Сметная стоимость работ составила 150 млн рублей.

Проектом предусмотрены обустройство примыканий, новое уличное освещение, перекладка участков сети наружного водоснабжения и связи. На территории жилой застройки будут проложены продольные водоотводящие лотки с чугунной решеткой. Для сокращения сроков работ по предложению правительства региона на весенней сессии Законодательного Собрания Тулуну добавили средств: субсидия в сумме 50 млн рублей была перенесена с 2021 года на 2020-й.

В микрорайоне Березовая Роща Тулуна строительство тоже идет полным ходом. До 1 сентября сдадут в эксплуатацию 155 домов. К середине июня здесь появится 12 индивидуальных усадеб, в августе еще 143. Всего же в планах до конца года возвести 168 таких объектов. В этом же микрорайоне идет и строительство школы на 1245 мест. Его планируют закончить к августу 2021 года.

Кроме того, до конца года в центральной части Тулуна будут введены в эксплуатацию три многоквартирных дома на 25 квартир каждый. Треть из них передадут железнодорожникам, остальные - в муниципальную собственность для обеспечения жильем работников организаций бюджетной сферы. Уже завершено возведение надземной части дома по улице Попова, идут работы по созданию кровли и установке оконных рам. А на улице Тухачевского строительно-монтажные работы намерены завершить в конце июня этого года.

Как подчеркнул Игорь Кобзев, в Тулуне за каждым объектом сегодня закреплено ответственное лицо. Темпы и качество работ контролируются ежедневно.

Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев также посмотрели, как в пострадавшем городе идут работы по восстановлению плавательного бассейна «Дельфин» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Эти спортивные объекты серьезно пострадали летом прошлого года во время паводка. Они были капитально отремонтированы. Бассейн и ФОК открыли для посещений, но сейчас занятия не проводятся из-за действующего в регионе режима самоизоляции.

Еще один важный спортивный объект, о строительстве которого просили сами жители Тулуна, - лыжная база. Ее возводят на средства благотворительного фонда. Объект, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей, готов на 90%.

В Тулуне Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев также оценили результат аварийно-восстановительных работ и берегоукрепления реки Ия.

Возведение временной дамбы завершено. Разработана проектная документация на строительство капитального сооружения инженерной защиты.

- Перед нами стояла задача построить противоаварийную дамбу. Все работы выполнены в срок. Временное сооружение станет основанием постоянной дамбы, строительство которой начнется в ближайшее время. Для этого уже созданы все условия, - подытожил Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: - Прогресс в восстановлении пострадавших территорий есть. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Команда работает эффективно»

В рамках рабочей поездки в Нижнеудинск Игорь Кобзев и Марат Хуснуллин тоже познакомились с процессом строительства защитной дамбы. Она возводится с опережением графика.

- Считаю, что команда исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева работает эффективно и прикладывает все силы, чтобы справиться с поставленными задачами. Со времени моего предыдущего посещения территории в марте текущего года произошли кардинальные улучшения: целый ряд объектов начал активно строиться, многие - в высокой степени готовности. Были вопросы, связанные с небольшими задержками, но на это есть объективные причины: где-то подрядчик оказался недостаточно профессионально подготовлен, где-то были ошибки проектировщиков, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства РФ также сообщил о дополнительной финансовой поддержке федерального центра. Всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей. В том числе на строительство защитной инженерной инфраструктуры: это дамбы в Нижнеудинске, Тулуне и селах пострадавшего района - уже выделено порядка 1,3 млрд рублей. Строительные работы должны начаться в июне.

- Работы нужно и дальше активизировать, летний сезон у нас короткий. Запланированные работы необходимо завершить к 1 сентября текущего года. Других вариантов нет. Назначены ответственные должностные лица за каждый конкретный участок работы, - отметил Игорь Кобзев.

Во время посещения городского водозабора Нижнеудинска Марат Хуснуллин поставил конкретную задачу: строительство сооружения должно занять не более года. Напомним, что возведение водозабора предусмотрено программой по восстановлению объектов, поврежденных или утраченных в результате наводнения. Его плановая реконструкция производилась в 2018 - 2019 годах. На эти цели из областного бюджета было выделено 166,8 млн рублей. Паводком 2019 года станция первого подъема воды была уничтожена. В ходе аварийно-восстановительных работ водозабор города Нижнеудинска введен в эксплуатацию в исходной схеме. Затраты составили 66,9 млн рублей.

Кроме того, в Нижнеудинске вице-премьер и глава региона проинспектировали процесс капитального ремонта Нижнеудинской районной больницы. Здесь уже завершен ремонт в детском и стоматологическом отделениях. Здание поликлиники на 250 мест, значительно пострадавшее во время наводнения, откроется после капремонта 1 июня. В целом отделочные работы подходят к концу, необходимое оборудование и мебель закуплены. С небольшим опережением графика идут ремонтные работы в родильном отделении, которое откроет свои двери в середине июня. В начале сентября завершится ремонт помещения скорой медицинской помощи.

Берегоукрепление и строительство дамбы - одна из важнейших задач. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

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