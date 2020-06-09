2020-06-09T09:24:26+03:00
Общество

Заболевшие коронавирусом появились среди сотрудников администрации Братска

Также инфекцию подхватили некоторые медики и правоохранители. Ситуация в городе под контролем
Любовь АРБАТСКАЯ
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Заболевшие коронавирусом появились среди сотрудников администрации БратскаЗаболевшие коронавирусом появились среди сотрудников администрации БратскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус - инфекция коварная. Подхватить ее ничего не стоит. В Иркутской области количество подтвержденных случаев еще накануне перевалило за 3 тысячи. А в Братске заболевшие COVID-19 уже есть среди сотрудников городской администрации. Мэр города Сергей Серебренников выступил с обращением к братчанам, рассказав, какие меры принимаются, чтобы остановить вирус.

- В Братске сегодня 140 заболевших коронавирусом, - сообщил Сергей Серебренников. - Среди них есть и медработники - те, кто по долгу работы находится на переднем крае борьбы с инфекцией. Огромная благодарность всем, кто борется с коронавирусом и, несмотря на трудности, делает свою работу в полной мере. Есть заболевшие среди сотрудников правоохранительных органов и администрации города Братска. Мы провели подробное расследование, которое показало: все случаи заражения коронавирусной инфекцией произошли в домашних условиях, а медработников - на рабочем месте.

Из-за этого с 9 по 14 июня сотрудники мэрии Братска перешли на дистанционную работу. В здании присутствуют лишь те, от кого напрямую зависит обеспечение жизнедеятельности города. Руководство - на рабочих местах.

Борьба с коронавирусом продолжается. В северном городе достаточно лекарств и масок. Общественный транспорт, улицы, скверы тщательно дезинфицируют. Зараженных COVID-19 лечат в четырех больницах. Всего в Братске взяли тесты на коронавирус у 3764 человек, на самоизоляции остаются 643.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Братске находится под контролем областной и муниципальной власти, - подчеркнул мэр Братска.

Однако в соцсетях появляются недостоверные данные о заболевших. Неофициальной информации призывают не верить. А самое главное - носить маски и соблюдать социальную дистанцию в людных местах, беречь свое здоровье и близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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