Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июня: закрыты обсерваторы, изоляция только для вахтовиков

Коронавирус в Иркутске, 9 июня. Последние новости радуют. Накануне прошло сообщение, что в Москве уже отменили самоизоляцию. Значит , и в Иркутской области стоит этого ждать! Вот только когда? В отличие от столицы, вышедшей на плато уже несколько дней назад, Сибирь демонстрирует рост заболеваемости, как всегда, отставая от центра страны на пару недель. Накануне в Иркутской области зафиксировали 3083 случая, прибавив сразу 206 заражений. Цифры сегодняшнего дня скоро будут известны. О том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, на заседании оперативного штаба заявил глава региона Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске, 9 июня: местное распространение более 73%

Темпы прироста не снижаются, при этом местное распространение составляет более 73%. Под угрозой находятся прежде всего работающие предприятия и организации розничной торговли.

- Обращаюсь к руководителям всех без исключения предприятий: масочный режим продолжает действовать. Проведите разговоры с сотрудниками: это требование должно соблюдаться. Необходима ежедневная дезинфекция. Рабочие места нужно организовать с учетом социальной дистанции, - сказал Игорь Кобзев. - Ограничьте посещение предприятий сторонними лицами, совещания, по возможности, проводите дистанционно. Вы должны понимать: при появлении хотя бы одного заболевшего мы будем вынуждены отправить на самоизоляцию весь коллектив.

Исполняющий обязанности Губернатора отметил: несмотря на то, что ограничения постепенно снимаются, важно жестко соблюдать меры безопасности, использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, в общественных местах и на транспорте.

Коронавирус в Иркутске, 9 июня: регион на 5 -ом месте в Сибири по распространенности инфекции

За последнюю неделю показатели выросли, а рейтинговое место осталось прежним. Так, сейчас в Иркутской области, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, распространенность инфекции - 119,6 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Это один из достаточно высоких показателей в Сибири. Хотя регион по-прежнему на 5-ом месте в СФО, за неделю оказавшись гораздо ближе к среднему для СФО значению 121,2 .

Самый значительный показатель в регионе (и второй в России) имеет Тува. Здесь уровень распространения коронавируса в пять раз выше иркутского, который тоже не низок: 542,9 случая коронавируса на 100 тысяч жителей. В республике объявлен жесткий карантин, людям строго запрещено выходить из домов . На втором месте — Хакасия, здесь показатель — 212, 2, на третьем — Красноярский край — 189, 9. В пятерку также входит Новосибирская область — 131. А на шестом месте Алтайский край — 101, 4.

По-прежнему самая благополучная ситуация в Кемеровской области — 27,8 случая на 100 тысяч.

Что касается общего положения Сибири, то оно кажется благополучным - 121,2 против 324,6 случаев на 100 тысяч человек в России . Однако сложность в том, что число заболевших именно в СФО продолжает расти .

Коронавирус в Иркутске, 9 июня: вахтовики по-прежнему попадают в обсерватор

С 7 июня в Иркутской области больше не отправляют приезжих в обсерваторы или на самоизоляцию. Такая практика существует только точечно — в том случае, если при измерении температуры в аэропорту у прибывшего обнаружится ее повышение и признаки ОРВИ. В этом случае, по решению главного государственного санитарного врача Иркутской области подобное возможно . При этом требование обязательного размещения в обсерваторы по-прежнему относится к тем, кто прибывает в регион на работу вахтовым методом.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 июня 2020 года.