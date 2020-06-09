15 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
За минувшие сутки в Иркутской области скончался еще один пациент от коронавируса. В общей сложности, в регионе теперь 15 смертей от COVID-19. Об этом, утром, 9 июня сообщил оперштаб правительства Приангарья. Кроме того, скончались еще два человека, причиной смерти которых стали иные заболевания, не связанные с новой инфекцией. Теперь количество умерших по этой причине – 17.
Растет в нашем регионе и количество заболевших коронавирусом. 9 июня, плюс 182 новых случая. В больницах продолжают лечение 2325 человек». Из них 1278 вахтовиков, еще 167 переведенных из обсерваторов. В тяжелой форме болезнь протекает у 24 человек.
Что касается приятных новостей, то 908 жителей Приангарья успешно прошли лечение, победив инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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