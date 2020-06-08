Зал ожидания длиной в 7 лет: как для пенсионерки из Иркутска аэропорт стал домом

«Уже несколько месяцев наблюдаю на втором этаже иркутского аэропорта пожилую женщину. Оказывается, она там живет. Спросил ее: как там оказалась? Она ответила, что так получилось». Такой пост в соцсетях на днях оставил мэр Бодайбо Евгений Юмашев. В доказательство чиновник, который бывает в Иркутске по делам нередко, подкрепил фотографию пенсионерки. На снимке – женщина сидит в зале ожидания, вокруг нее разложены пакеты и вещи на двух рядах стульев. По кадру не догадаешься, что человек не просто ждет рейса, а живет здесь. Да и случайному пассажиру идея о том, что зал ожидания стал для этой женщины домом, тоже придет в голову едва ли.

Тот самый пост мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

Вот и корреспонденты «Комсомолки», которые отправились в аэропорт, не сразу признали в пенсионерке постоялицу аэровокзала. «Опознали» сначала ее вещи – много сумок, пакетов, а еще зимний пуховик, висящий на спинке сидения. Все это находилось в том же самом месте, как на фото из интернета. Саму же женщину мы заметили в нескольких метрах от ее «дома», оказалось, спускалась в аптеку на первый этаж.

- А мне не нужна никакая помощь, - тут же сказала, как отрезала, на призывы помочь ей. - Как я тут оказалась? Не ваше дело, с моей проблемой уже разбираются, вопрос решается. Так что, уходите.

Обед у пенсионерки по расписаниюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а дальше сибирячка принялась за обед, вытащив контейнер с едой.

- Она живет здесь уже около 7 лет, - рассказал "КП"-"Иркутск" руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Раньше приходила ночевать только на зиму, а теперь круглый год. Что мы только не пробовали делать. Писали в соцзащиту, полицию, даже за свой счет предлагали заселить ее в дом престарелых. Она ни в какую не хочет уходить. А без ее личного согласия забрать ее туда не могут. Конечно, мы разговаривали с женщиной. Версий о том, как она здесь оказалась, у нее несколько. Одним она говорит, что якобы, потеряла жилье еще во время авиакатастрофы, когда на жилые дома упал самолет Ан-124 «Руслан» (трагедия произошла в декабре 1997 года, прим. Ред.). Другим, что отобрали квартиру.

Выгнать на улицу сотрудники аэропорта пенсионерку не могут. Ведь она живет в зале общего пользования, а по закону время местонахождения там не регламентировано. К тому же общественный порядок не нарушает, жалоб на нее нет. А по-человечески? По-человечески пенсионерку, конечно, жалко. Ей бы достойные условия, а никак не быт на холодных скамейках.

- У меня есть пенсия, - говорит пожилая дама чуть погодя. – Я не нуждаюсь.

Женщина делает какие-то заметки в блокноте.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И действительно - на человека без определенного места жительства она не похожа - опрятная, чистая, на руке кольцо, часы.

- Просит у нас кипяток, - говорит провизор аптечного пункта в здании аэровокзала Ирина Тюрина. – Мы, конечно, наливаем ей. Пытались угостить гематогеном, отказывается. Ни разу не было, чтобы она что-то просила бесплатно. Без денег не берет ничего. Я тоже спрашивала, почему она живет у нас? Ответила, что у нее забрали квартиру.

Здание аэропорта стало домом для пенсионерки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так кто же она и почему оказалась в зале ожидания? Женщину зовут Людмила Лисицына. То что, ей пытались помочь еще 7 лет назад, правда. Это подтверждает официальный ответ минсоцразвития Приангарья 2013 года на запрос начальника линейного МВД на воздушном транспорте. Вот выдержки текста.

«Для оказания социальной помощи Людмиле Лисицыной, с ней была организована встреча по месту ее пребывания. Однако Людмила Ивановна отказалась от предложенной помощи. При ее желании ей может быть предоставлен временный приют в «Центре социальной адаптации» в Ангарске. Для поступления туда, женщине нужно обратиться по указанному адресу».

Но за все эти годы пенсионерка так ни к кому и не обратилась. Если вы что-либо знаете о Людмиле Лисициной, о ее родных, или знаете, как ей можно помочь, - пишите или звоните в «Комсомолку». Мы обратились в минсоцразвития региона, ждем ответ и следим за продолжением развития событий.