2020-06-08T15:50:20+03:00
Общество

Зал ожидания длиной в 7 лет: как для пенсионерки из Иркутска аэропорт стал домом

О женщине все знают, наблюдательные пассажиры недоумевают, а сама пожилая дама отказывается от всякой помощи [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Зал ожидания длиной в 7 лет: как для пенсионерки из Иркутска аэропорт стал домомЗал ожидания длиной в 7 лет: как для пенсионерки из Иркутска аэропорт стал домомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Уже несколько месяцев наблюдаю на втором этаже иркутского аэропорта пожилую женщину. Оказывается, она там живет. Спросил ее: как там оказалась? Она ответила, что так получилось». Такой пост в соцсетях на днях оставил мэр Бодайбо Евгений Юмашев. В доказательство чиновник, который бывает в Иркутске по делам нередко, подкрепил фотографию пенсионерки. На снимке – женщина сидит в зале ожидания, вокруг нее разложены пакеты и вещи на двух рядах стульев. По кадру не догадаешься, что человек не просто ждет рейса, а живет здесь. Да и случайному пассажиру идея о том, что зал ожидания стал для этой женщины домом, тоже придет в голову едва ли.

Тот самый пост мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

Тот самый пост мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

Вот и корреспонденты «Комсомолки», которые отправились в аэропорт, не сразу признали в пенсионерке постоялицу аэровокзала. «Опознали» сначала ее вещи – много сумок, пакетов, а еще зимний пуховик, висящий на спинке сидения. Все это находилось в том же самом месте, как на фото из интернета. Саму же женщину мы заметили в нескольких метрах от ее «дома», оказалось, спускалась в аптеку на первый этаж.

- А мне не нужна никакая помощь, - тут же сказала, как отрезала, на призывы помочь ей. - Как я тут оказалась? Не ваше дело, с моей проблемой уже разбираются, вопрос решается. Так что, уходите.

Обед у пенсионерки по расписанию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обед у пенсионерки по расписаниюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а дальше сибирячка принялась за обед, вытащив контейнер с едой.

- Она живет здесь уже около 7 лет, - рассказал "КП"-"Иркутск" руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Раньше приходила ночевать только на зиму, а теперь круглый год. Что мы только не пробовали делать. Писали в соцзащиту, полицию, даже за свой счет предлагали заселить ее в дом престарелых. Она ни в какую не хочет уходить. А без ее личного согласия забрать ее туда не могут. Конечно, мы разговаривали с женщиной. Версий о том, как она здесь оказалась, у нее несколько. Одним она говорит, что якобы, потеряла жилье еще во время авиакатастрофы, когда на жилые дома упал самолет Ан-124 «Руслан» (трагедия произошла в декабре 1997 года, прим. Ред.). Другим, что отобрали квартиру.

Выгнать на улицу сотрудники аэропорта пенсионерку не могут. Ведь она живет в зале общего пользования, а по закону время местонахождения там не регламентировано. К тому же общественный порядок не нарушает, жалоб на нее нет. А по-человечески? По-человечески пенсионерку, конечно, жалко. Ей бы достойные условия, а никак не быт на холодных скамейках.

- У меня есть пенсия, - говорит пожилая дама чуть погодя. – Я не нуждаюсь.

Женщина делает какие-то заметки в блокноте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина делает какие-то заметки в блокноте.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И действительно - на человека без определенного места жительства она не похожа - опрятная, чистая, на руке кольцо, часы.

- Просит у нас кипяток, - говорит провизор аптечного пункта в здании аэровокзала Ирина Тюрина. – Мы, конечно, наливаем ей. Пытались угостить гематогеном, отказывается. Ни разу не было, чтобы она что-то просила бесплатно. Без денег не берет ничего. Я тоже спрашивала, почему она живет у нас? Ответила, что у нее забрали квартиру.

Здание аэропорта стало домом для пенсионерки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здание аэропорта стало домом для пенсионерки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так кто же она и почему оказалась в зале ожидания? Женщину зовут Людмила Лисицына. То что, ей пытались помочь еще 7 лет назад, правда. Это подтверждает официальный ответ минсоцразвития Приангарья 2013 года на запрос начальника линейного МВД на воздушном транспорте. Вот выдержки текста.

«Для оказания социальной помощи Людмиле Лисицыной, с ней была организована встреча по месту ее пребывания. Однако Людмила Ивановна отказалась от предложенной помощи. При ее желании ей может быть предоставлен временный приют в «Центре социальной адаптации» в Ангарске. Для поступления туда, женщине нужно обратиться по указанному адресу».

Но за все эти годы пенсионерка так ни к кому и не обратилась. Если вы что-либо знаете о Людмиле Лисициной, о ее родных, или знаете, как ей можно помочь, - пишите или звоните в «Комсомолку». Мы обратились в минсоцразвития региона, ждем ответ и следим за продолжением развития событий.

Официальный ответ минсоцразвития Приангарья 2013 года на запрос начальника линейного МВД на воздушном транспорте.

Официальный ответ минсоцразвития Приангарья 2013 года на запрос начальника линейного МВД на воздушном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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