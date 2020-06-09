Пенсионерка, которая семь лет живет в иркутском аэропорту, отказалась переезжать в приют

«Комсомолка» продолжает следить за историей 69-летней иркутянки Людмилы Лисициной. Мы рассказывали о ней – женщина уже 7 лет живет в аэропорту после того, как якобы лишилась квартиры. Два ряда металлических стульев, соединенных между собой по 4, служат ей и кроватью, и обеденным столом, и шкафом, где разложено ее небогатое имущество – пакеты с вещами. И, что самое странное, отказываться от таких «благ цивилизации» женщина не хочет. Ей предлагали обратиться в Центр социальной адаптации или разместить в доме престарелых, но от любой помощи пожилая дама отказывается. После публикации в «КП» в аэропорт, ставший домом для пенсионерки, снова отправились социальные работники, корреспонденты «Комсомолки» тоже.

Оказывается, пенсионерка за 7 лет жила не только в аэропорту, но и в подъездах и на вокзалах.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- С Людмилой Ивановной мы знакомы с 2013 года, - заходя в здание аэровокзала, рассказывает специалист комплексного центра соцобслуживания населения Нина Игнатьева. – Тогда нам позвонили жильцы дома по улице Советская и рассказали, что в подъезде поселилась женщина и не хочет уходить. Мы приехали, Людмила Ивановна рассказала, что она якобы прописана в одной из 3-х комнатных квартир. Но информация не подтвердилась, она не была там зарегистрирована, прав на жилище не имела. Поскольку прописки не было, мы предложили ей помощь – размещение в Центре социальной адаптации, она отказалась.

После этого, по словам, соцработников сигналы о Людмиле Лисициной поступали им в 2015, 2016 годах. Женщину видели на Центральном рынке, на железнодорожном вокзале, где она переоборудовала лавочки на временное жилье. Это подтверждают и пользователи социальных сетей.

Кстати, многие пользователи соцсетей в комментариях к нашей статье рассказали, что уже много лет замечают ее с кучей сумок не только в аэровокзале, но и в разных местах Иркутска.

- Эта женщина много лет жила на Центральном рынке, - пишет участница группы «Инцидент Иркутск». - Целыми днями бродила и зимой и летом с пакетами вещей, мылась и стиралась в туалете. Она никогда не рассказывала, как потеряла квартиру и от помощи всегда отказывалась.

- А я видел ее, когда она несколько лет назад приходила ночевать в супермаркет, когда я работал там охранником, - пишет еще один иркутянин.

Пенсионерка пишет очередной отказ соцработникам. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

- Людмила Ивановна последние 7 лет часто меняет места дислокации, - говорят соцработники. Так, 29 января этого года специалисты встретились с ней уже в аэропорту. И всякий раз она писала отказ от любой помощи. Но как будет теперь?

- До моей жизни вам не должно быть никакого дела, пенсия у меня есть, давайте бумагу, я вновь напишу отказ, - сразу отрезает Людмила Ивановна, увидев соцработников.

Почему? Она пояснила в документе собственноручно:

«У меня есть жилье и прописка» - написала она в объяснении. – «Никакая помощь мне не требуется. В ближайшее время я буду жить там, мое жилье будет всегда за мной. Я в ордере на получение этого жилья с 1969 года, а прописана в 1995 году. А пока друзья предлагают мне жить в их доме. И я перееду к ним».

Хотя понятно - никаких друзей у Людмилы Ивановны, скорее всего, нет. Так как слышат эти истории от женщины соцработники уже много лет.

- С ее слов, она все добивается, что ее впишут обратно в прописку квартиры на Советской, - говорит специалист по социальной работе Татьяна Пономарева. – Это, конечно, маловероятно. Мы разыскали ее родственников. В Краснодарском крае у нее живут внуки. Но им, похоже, дел до нее нет. Мы же, без ее согласия, даже не можем увезти ее в любой реабилитационный центр, хотя места есть. Ее давно готовы принять.

Пожилая женщина так объяснила свой очередной отказ от помощи.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Вот и руководство аэропорта выгнать на улицу пенсионерку не может. А за что? Живет она в зале общего пользования, а по закону время местонахождения там не регламентировано. К тому же общественный порядок не нарушает, никому не вредит и не мешает. Да и за собой следит, выглядит опрятно: чистые волосы (умывается в туалете аэропорта), каждый день свежая одежда. В первый день, когда мы приезжали к ней, она была в цветастой блузке с длинными рукавами, сегодня – серый пуловер с коротким рукавом, брюки. На руке часы и кольцо.

Обедает иногда на своих скамейках, иногда в местных кафе, ведь пенсию она получает, а кипяток для чая просит у провизора в аптеке.

По-человечески пенсионерку, конечно, жалко всем. Ей бы достойные условия, а никак не быт на холодных скамейках, на которых, как говорят очевидцы, она спит сидя. Так как же помочь Людмиле Ивановне? В первую очередь, наверное, найти хоть кого-то из ее близких, чтобы они смогли уговорить ее переехать в приют. Поэтому, если вы что-либо знаете о Людмиле Лисициной, о ее родных, или знаете, как ей можно помочь, - пишите или звоните в «Комсомолку». Ну а если никто не откликнется, неужели пожилой женщине придется вечно скитаться по Иркутску в поисках уютного ночлега?

- Это не первый подобный случай в Иркутске, поэтому выход есть, - говорит Нина Игнатьева. – Например, несколько лет назад другая пенсионерка также жила на Центральном рынке. Много лет отказывалась от помощи, в итоге приехали и насильно отвезли ее в дом-интернат. Живет и радуется там до сих пор. Опять же если увозить Людмилу Ивановну насильно, женщина может начать сопротивляться. Люди подумают, что ее обижают, и тогда разразится еще больший скандал.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Иранец прожил 18 лет в аэропоту «Шарль-де-Голль»

Удивительно, но 7 лет, которые Людмила Лисицына живет в здании аэропорта далеко не самый дикий случай. Например, на весь мир прославился иранец Мехран Карими Нассери, который прожил во французском аэропорту «Шарль-де-Голля» …18 лет: с 26 августа 1988 года по июль 2006 года. Там он оказался после того, как за участие в акциях протеста его выслали из Ирана. Мужчина начал искать политическое убежище в европейских странах. Так как мать Мехрана была британской подданной, и он решил переехать в Глазго. Но по пути потерял дипломат со всеми документами, и уже в лондонском аэропорту Хитроу, его отправили назад в аэропорт Шарль-де-Голль.

Франция, и Бельгия предложили Нассери вид на жительство, но Мехран отказался подписать документы, так как в них было указано, что он иранец, а он хотел, чтобы его признали британцем. Поэтому решил остаться в воздушной гавани на долгие годы. За 18 лет Мехран стал настоящей звездой. Пассажиры подкармливали его, а журналисты становились в очередь, чтобы взять у него интервью. В июле 2006 года заболел и попал в больницу. После выписки ему предложили место в парижском приюте для беженцев, где он и остался. По этой истории даже был снят фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.

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