«Хочу и пью»: водитель, дважды попавшийся пьяным за рулем, устроил полицейским скандал

Чтобы остановить водителя кроссовера для проверки документов, полицейским из Усть-Илимска пришлось преследовать его несколько десятков метров. Автомобилист все же не стал устраивать погоню и свернул на обочину. Инспекторы, подойдя к водительской двери, сразу почувствовали от автомобилиста запах алкоголя, поэтому, что называется, задали ему вопрос в лоб:

- «Вы выпивали? – спросил инспектор. - Я думаю, вы в алкогольном опьянении. На это водитель ответил очень кратко: «Вам показалось».

Но, как выяснилось, не показалось. Более того, пробив 35-летнего водителя по базам, оказалось, что этой весной его лишили водительского удостоверения на 1,5 года, как нетрудно догадаться, за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако, он так и не сдал права в ГИБДД и не оплатил штраф. Повторное задержание вывело мужчину из себя. В отделе он устроил полицейским скандал, который попал на видео.

Итак, сначала, любитель порулить под хмельком начал доказывать заполнявшему протокол сотруднику, что он вообще не управлял машиной, а якобы просто сидел в салоне припаркованного авто. То, что он разъезжал по улицам, попало на видеорегистратор полицейской машины, его не сильно интересовало. Крича и жестикулируя руками, он начал ставить свои условия.

- Я вам даю еще 10 минут, и ухожу, - деловито заявил он инспектору. – Я сидел в машине, она была заглушена. Даже ключа в зажигании не было, когда вы подошли. Вы вообще, чего ко мне подошли? Я машину подошел прогреть, она замерзла. Вы меня чего задержали? Я на вас в суд подам.

После этого, скандалист на матах объяснил, что произойдет с полицейскими в этом случае. А затем неожиданно попытался вежливо попрощаться, сказав: «До свидания». Еще более красноречивую тираду задержанный выдал, когда ему вновь напомнили, что у него есть признаки опьянения.

- Да плевать я хотел на свои признаки, - закричал водитель. – Я что хочу, то и делаю. Хочу, пью водку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/784209" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель скандалит с полицейскими.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Ну а в конце нарушитель даже решил показать все свое красноречие и попытался с юмором ответить на вопрос: согласен ли он поехать на медицинское освидетельствование?

- Вы поедете со своим напарником вдвоем, - отвечает он. – Езжайте и проходите, я не хочу.

Теперь же сибиряку будет не до шуток. Его кроссовер уже поместили на арестплощадку, а в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За это он может заплатить штраф до 300 тысяч рублей, а в худшем случае, отправится за решетку на срок до 2-х лет.

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