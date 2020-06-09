«Сыну полгода, а он ни разу не видел папу»: из-за коронавируса сибирячка не может вернуться в Таиланд к мужу-камерунцу

- 6 июня Николасу исполнилось полгода, а он еще ни разу не видел папу, а папа его, - вздыхает 29-летняя Валентина Вологжина из северного Усть-Илимска, бережно укачивая на руках сыночка-мулата.

Ее история, словно сюжет из индийской мелодрамы про сумасшедший роман и разлуку. Супруг Валентины – камерунец, который обосновался в Таиланде. Она прожила с ним почти шесть лет, а прошлой осенью вернулась домой в Приангарье, чтобы стать мамой (местной российской медицине доверяет больше). В начале года семья должна была воссоединиться, но из-за коронавируса границы закрыли… Все, что остается молодым родителям - видеозвонки по «Вотсапу» и ожидание встречи.

Знакомство в соцсетях

«Privet kak dela?» - история их любви началась в 2014 году с короткого сообщения в «ВКонтакте».

Обычно Валентина, как и многие девушки, игнорирует подкаты от незнакомцев в интернете. Но не в этот раз. На аватарке стояла фотография темнокожего красавца, и имя приятное - Фрэнк Карварски. Да и сам стиль сообщения девушку зацепил, написал по-русски, на латинице, заход Валентине показался неординарным. «Была не была!» - подумала девушка. И ответила ему также: «Privet, horosho!».

Как он ее нашел? Ввел в соцсети локацию - Паттайя, чтобы посмотреть, кто там находится, и возможно, найти свою любовь. И не прогадал! Пользователей высветилось немного. А Валентина - девушка видная, сразу ему приглянулась. Вот и написал.

Переписку продолжили на английском, ведь эта короткая фраза «Privet kak dela?» - единственная, которую знал Фрэнк на русском. Оказалось, что мужчина родом из Камеруна, Африка, ему 23 года (на тот момент, сейчас ему тоже 29 - прим. Ред.). В Таиланде на тот момент он жил уже пару лет. Он профессиональный футболист, и туда его пригласил местный клуб, играть за них по контракту. Валентина и сама недавно прилетела из Сибири к морю. Вместо рутинной работы по первой профессии (клинический психолог) решила путешествовать по миру и преподавать английский. Месяц общения в соцсетях - и они так понравились друг другу, что договорились о свидании.

- Первое, что я испытала, увидев его - шок! - смеется Валентина Вологжина. - Он высоченный, ростом под два метра. А я-то всего лишь 162 см! Этим мне и запомнилась встреча. Ну а если серьезно, то мы долго гуляли по берегу моря, пили кофе, наслаждались пейзажами. Романтика…

english_teacher_tina Happy Valentine s Day! . . И помните любовь спасёт мир! #любовь #деньсвятоговалентина #инглиш

Две культуры

С каждой новой встречей сибирячка и камерунец убеждались - это судьба!

- Ну, не бывает, чтобы взгляды на жизнь так совпадали! – все время про себя думала Валентина. Он спортсмен, она увлекается танцами. Оба любят путешествовать и изучать языки. Он настоящий джентльмен, заботливый и внимательный, а она умеет это ценить.

И все чаще мысленно рассуждала: «И что, что с разных континентов? Не случайно ведь нашли друг друга в чужой стране».

- Влюбились бесповоротно, - улыбается Валентина. - И никаких сложностей из-за разных культур! Я угощаю его русскими блюдами, супчиками, разве что к гречке приучить не могу. А он открывает для меня африканскую и азиатскую кухню - особенно понравились жареные зеленые бананы. Мы вместе смотрим кино и сериалы на английском языке, а я вдобавок изучаю его родной - французский.

english_teacher_tina Happy birthday, love! . Ya tebya lyublyu! .

Пока Фрэнк работал, Валентина успела пожить полгода в Турции, побывала в Китае и небольших азиатских странах. Отношения поддерживали на расстоянии. А когда сибирячка вернулась в Таиланд, то решили жить вместе. Сняли домик на севере королевства, где спокойнее, чем в туристической зоне. Девушка устроилась учителем английского в местную школу.

- Я долго готовила свою семью к этой новости, - рассказывает Валентина. - И, наконец, устроила встречу по видеосвязи: «Познакомьтесь, это Фрэнк! Да-да, вот этот двухметровый темнокожий красавчик». Родители сначала подумали, что это не всерьез. Но три года назад впервые приехали к нам в Таиланд в гости, познакомились с ним лично, и он им тоже очень понравился! А я тем временем так же, по видео, познакомилась с его семьей из Камеруна. Мы с ним строили планы на жизнь, мечтали и о ребенке.

Новость о том, что Валентина беременна, обрадовала и ее семью, и родных Фрэнка. К тому же, по словам девушки, в Африке считается престижным, когда жена белая. У Фрэнка большая семья, пять братьев и сестер, но вторая половинка из России - только у него. Так что родители за него счастливы.

english_teacher_tina ПРИШЛОСЬ ВЫБИРАТЬ! Я в России уже 3,5 месяца, а такое ощущение, что уже целую вечность!!! Все это время я планировала вернуться домой в начале февраля, но все оказалось не так уж и просто. К слову сказать, раньше я могла выкинуть все свои вещи, положить в маленький рюкзачок все только самое необходимое и рвануть куда глаза глядят, без обратного билета. Но теперь ..... теперь это невозможно. Теперь нужно собрать все вещи, оформить страховку, положить вообще все на вообще все случаи жизни, ибо с ребёнком хочется свести к минимуму все возможные и невозможные неприятности. Поэтому в связи с последними событиями с вирусом + паспорт ещё никак получить не можем + ещё документы бы сразу на визу оформить и т д. было решено пока остаться в России. Вообщем пришлось выбирать между своими желаниями и потребностями и безопасностью моего маленького хэндсом боя - и выбор очевиден! Папа конечно расстроился, но понял и согласился, что пока так будет лучше! Ну я не унываю, да и когда мне унывать-то ждём паспорт, ставим прививки и спокойно уже летим к папе в апреле-мае. PS: я совсем не жалею и спокойно принимаю новые обстоятельства жизни и вообще everything little thing gonna be alright

Каждый день - звонки в «Вотсапе»

- Я сразу решила, что рожать поеду в Россию, в Иркутск, - говорит Валентина Вологжина. - Фрэнк остался работать в Таиланде, а я в середине октября 2019-го прилетела домой. 6 декабря наш Николас появился на свет. Мы с мужем, хотя официально пока мы не расписаны, очень надеялись, что к февралю снова будем вместе, но тут начался коронавирус. Я отложила поездку до весны, чтобы не рисковать здоровьем, а в это время ставила малышу прививки, оформляла паспорт и визу. Моя семья на него не может налюбоваться - такой хорошенький! Конечно, и в роддоме, и сейчас окружающие удивляются: почему ребенок отличается цветом кожи? Но меня эти расспросы не смущают, я с гордостью отвечаю, кто его отец.

Фрэнку, конечно же, не терпится увидеть сына. Каждый день он по несколько часов разговаривает с супругой по видеосвязи и любуется малышом.

Встречи с малышом очень ждет его отец, а еще его большая семья из Камеруна.

- "Чем кормить Николаса? Какие прививки ставить? Когда он начнет садиться?" - Фрэнк заботливо интересуется каждым моментом из жизни Николаса, - говорит Валентина.

Души не чают во внуке и бабушка с дедушкой из Камеруна. Они не так хорошо говорят по-английски, но пишут неплохо. Поэтому сибирячка переписывается с ними в мессенджерах и присылает фотографии Николаса. Они мечтают, что молодая семья после пандемии приедет к ним в гости. Ведь разве WhatsApp заменит живое общение? Все-таки качать ребенка на руках, наблюдать, как он растет - бесценно.

- Интересно и волнительно думать, как сын отреагирует, впервые увидев отца, - говорит Валентина. - Может, даже слово «папа» станет его первым? Кто знает. Пока Николас только гулит и много улыбается. А мы с нетерпением ждем, когда откроются границы, и я полечу в Таиланд. Кстати, в будущем я мечтаю переехать вместе с Фрэнком в Россию, может быть, даже в Иркутск. Единственное, что его пугает - это сибирские 40-градусные морозы. Для парня из жаркой Африки даже -5 градусов - невыносимая стужа! Но ничего, купим ему одежду потеплее.

Вот такой богатырь - Николас! Фото: личный архив.

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