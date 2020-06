«Сыну полгода, а он ни разу не видел папу»: из-за коронавируса сибирячка не может вернуться в Таиланд к мужу-камерунцу

ПРИШЛОСЬ ВЫБИРАТЬ! Я в России уже 3,5 месяца, а такое ощущение, что уже целую вечность!!! Все это время я планировала вернуться домой в начале февраля, но все оказалось не так уж и просто. К слову сказать, раньше я могла выкинуть все свои вещи, положить в маленький рюкзачок все только самое необходимое и рвануть куда глаза глядят, без обратного билета. Но теперь ..... теперь это невозможно. Теперь нужно собрать все вещи, оформить страховку, положить вообще все на вообще все случаи жизни, ибо с ребёнком хочется свести к минимуму все возможные и невозможные неприятности. Поэтому в связи с последними событиями с вирусом + паспорт ещё никак получить не можем + ещё документы бы сразу на визу оформить и т д. было решено пока остаться в России. Вообщем пришлось выбирать между своими желаниями и потребностями и безопасностью моего маленького хэндсом боя - и выбор очевиден! Папа конечно расстроился, но понял и согласился, что пока так будет лучше! Ну я не унываю, да и когда мне унывать-то ждём паспорт, ставим прививки и спокойно уже летим к папе в апреле-мае. PS: я совсем не жалею и спокойно принимаю новые обстоятельства жизни и вообще everything little thing gonna be alright