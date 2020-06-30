Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 июня: в Иркутске 120 новых случаев заражения

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 июня. Судя по ней, больше всего новых случаев заражения за сутки зарегистрировали в Иркутске – 120 из 238. Областной центр по-прежнему первый по количеству заболевших COVID-19, общее число их достигло 3770. Это около половины от всех случаев коронавируса в регионе. Выздоровело в городе 970 пациентов, умерли от коронавируса 24 человека.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 июня показывает, что кроме регионального центра в красной зоне (где больше всего заболевших инфекцией) находятся Иркутский район, Бодайбо, Братск и Усть-Кут. Но в этих территориях многие уже побороли болезнь. Так, в Усть-Куте выздоровели 788 человек из 886, а в Бодайбо выписались 304 пациента из 388. В Иркутском районе с инфекцией справились 336 человек из 669, а в Братске - 181 из 376 заболевших. Борьба с заразой идет полным ходом.

О чем еще нам говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 июня? По сравнению с предыдущими сутками, на одну чистую от COVID-19 территорию в регионе стало меньше. Новый случай заражения нашли в Казачинско-Ленском районе, где до этого все пациенты с коронавирусом (а их всего было двое) выздоровели. В зеленой зоне, где не зарегистрирована инфекция, остается Катангский район, где двое болевших побороли заразу, и Мамско-Чуйский, где ее до сих не обнаружили ни у одного человека.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 июня. Фото: правительство Иркутской области.

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