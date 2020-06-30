2020-06-30T15:28:57+03:00
Происшествия

Иркутский чиновник задержан за взятку в 150 тысяч рублей

За эти деньги он обещал скрыть нарушения, из-за которых погибли два человека [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский чиновник задержан за взятку в 150 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиИркутский чиновник задержан за взятку в 150 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Очередное громкое задержание чиновника в Иркутске. На этот раз за получение взятки наручники захлопнулись на руках 52-летнего госслужащего. По версии следствия, в конце 2019 года он получил 150 тысяч рублей от генерального директора одной из компаний. За эти деньги чиновник обещал скрыть нарушения по технике безопасности и охране труда, из-за которых 16 октября 2019 года, во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе, из-за обрушения грунта погибли двое рабочих 41 и 43 лет.

За получение взятки в 150 тысяч рублей задержан иркутский чиновник.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. - Обвиняемый дал признательные показания в получении взятки. Суд отправил его под домашний арест.

Напомним, что генеральный директор компании, который передал деньги чиновнику, был задержан еще 11 июня 2020 года за дачу взятки в 450 тысяч рублей другому чиновнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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