2020-08-04T10:42:35+03:00
Происшествия

На Байкале туристы с лодки расстреляли медведя в упор из ружья и сняли это на видео

Теперь Байкальская природоохранная прокуратура разбирается, была ли это защита от агрессивного животного или убийство [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Момент расстрела медведя. Фото: паблик "Сводка38"Момент расстрела медведя. Фото: паблик "Сводка38"
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Шокирующие кадры расправы над медведем на Байкале, появились в иркутском паблике в соцсетях «Сводка38». Либо туристы, либо охотники (кто на видео, неизвестно) застрелили зверя, и сняли весь процесс на видео.

Итак, судя по подписи к посту все произошло на Чивыркуйском заливе. Видео начинается с того, что несколько мужчин в моторной лодке плывут вдоль берега, по которому на огромной скорости бежит медведь. Увидев лодку с людьми, хозяин тайги резко свернул в воду и поплыл в их сторону. Еще несколько секунд, и Топтыгин, сделав заплыв, оказался метров в 10-15 от лодки. Охотники, почему-то не стали включить мотор на максимальную скорость и уйти от встречи со зверем, наоборот, своими действиями показали, что им не страшно. Не боясь возможного нападения, они заглушили мотор и подплыли к нему еще ближе. Медведь в это время отчаянно греб лапами и громко рычал.

- Он слишком агрессивный, - слышится голос одного из пассажиров за кадром.

Медведь во время заплыва к лодке. Фото:

Медведь во время заплыва к лодке. Фото:

Тут в кадре появился другой мужчина. В руках у него было ружьем, которое он наставил на медведя практически в упор. Хищник настолько обессилел в воде, что даже перестал рычать, и кажется, уже не представлял опасности. В воздухе повисла гробовая 5-секундная тишина, и вдруг раздался выстрел. Пуля попала зверю прямо в голову. Еще секунда и мишка оказался под водой.

- На дно пошел, - вновь прокомментировал кто-то за кадром.

На этом видео обрывается.Туристы спокойно удалились, а туша медведя осталась в воде. Было это спланированное убийство или защита от агрессивного хищника, пока неизвестно. Сейчас в этом разбираются сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которые также посмотрели ролик во время мониторинга соцсетей.

- Информация уже у прокурора, который следит за этой территорией, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. – Забайкальский национальный парк также начал проверку. Нужно выяснить точное место, где это произошло, как там оказались люди, разрешен ли был им въезд. И конечно найти авторов ролика. Глядя на видео, вполне очевидно, что они гнали медведя и умышлено убили. Вполне вероятно, это была спланированная акция.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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