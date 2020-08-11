Сибиряк лишился квартиры из-за незаконно построенного балкона

Как провести перепланировку законно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расширить свои квадратные метры решил житель Улан-Удэ, а вместо этого, вообще лишился квартиры. Началось все с того, что сибиряк построил в своем жилище на первом этаже балкон. Правда, никаких разрешительных документов не получил. Вскоре соседи сверху начали на него жаловаться и обратились в Госстройжилнадзор.

Владельцу квартиры вынесли предписание о сносе незаконной лоджии, однако он этого так и не сделал. Тогда дело передали в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, который принял решение продать квартиру упрямого горожанина на публичных торгах. Вырученные деньги передадут собственнику, взыскав с него судебные затраты и деньги, потраченные на снос балкона.

- Это первый такой случай в нашем регионе, - рассказала заместитель руководителя Госстройжилнадзора Бурятии, начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева. - Ответственность за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений в России ужесточили с 2019 года.

Правда, штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей здесь теперь не самое страшное. Конечно, владельцу квартиры сначала выдается предписание об устранении нарушений. Если оно не исполнено, то снова назначается штраф. А вот уже потом материалы проверки направляются местным властям, которые принимают решение об обращении в суд для продажи с публичных торгов.

В Госстройжилнадзоре дают советы, как провести перепланировку по закону. Итак, необходимо подать документы в орган местного самоуправления, в том числе, можно оформить их через Многофункциональный центр. Также есть возможность узаконить уже произведенную перепланировку в судебном порядке. Что нельзя узаконить? Это помещения, в которых уменьшена квадратура, а также повреждены несущие конструкции здания. А также если вы перенесли санузел, или вмешались в работу системы вентиляции и других инженерных систем.

https://www.irk.kp.ru/radio/27136/4268228/