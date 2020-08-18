Кинотеатры и игровые комнаты открываются в Иркутской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Отличная новость для иркутских киноманов. В Приангарье разрешили открыть кинотеатры, которые приостанавливали свою работу с 26 марта на время пандемии коронавируса. Изменения в указ №59-уг 18 августа подписал врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Правда, некоторые ограничения все-таки остались. Кинотеатрам разрешили открыть свои двери только с условием заполняемости помещении не более 50%.

- У работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Посетители также смогут пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами.

Оплачивать билеты зрители смогут бесконтактно. Интервалы между сеансами будут не менее получаса. В это время залы проветрят и уберут дезинфицирующими средствами. Чтобы не было скопления у входов в кинозалы, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии дезинфекци. При этом посетители смогут приходить со своими 3D-очками. В общей сложности, Роспотребнадзор предъявил к работе кинотеатров 28 требований

Помимо кинотеатров, в Иркутской области разрешили возобновить ночным клубам, игровым комнатам и развлекательным центрам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда откроются детские сады в Иркутской области (Подробности)