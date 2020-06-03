2020-06-02T21:13:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: выздоравливают вахтовики, будут делать бесплатно анализы на антитела

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: выздоравливают вахтовики, будут делать бесплатно анализы на антитела .Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: выздоравливают вахтовики, будут делать бесплатно анализы на антитела .Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Иркутске, 3 июня. Цифры заболеваемости продолжают расти — по последним данным, более 2300 случаев заболевания. Регион вышел на антирекорд по заболеваемости, по темпам прироста инфицированных их количеству на 100 тысяч жителей — 92 случая, тогда как в среднем в России сейчас 68. Тут надо сказать, что рост сейчас идет по всей Сибири, и, скажем, в Тыве больше 350 случаев на 100 тысяч, в Хакасии — больше 150, в Красноярском крае и Новосибирской области тоже много больше 100. До стабилизации ситуации еще достаточно далеко. С более подробной информацией познакомила и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Коронавирус в Иркутске: вахтовики выздоравливают

Накануне был поставлен рекорд по выписке из больниц — 68 пациентов сразу. Но этот рекорд будет, вполне вероятно, побит уже в ближайшие дни. Среди выздоровевших много рабочих, приехавших на месторождения по контракту.

« Для нас это рекорд. У всех этих людей двукратные отрицательные тесты. В том числе за минувшие сутки выздоровели 47 вахтовиков. География выписки большая: Усть-Кут, Бодайбо, Братск, Иркутск. Мы рассчитываем, что в ближайшие дни эти темпы будут сохраняться, судя по состоянию пациентов. К сожалению, с тяжелым течением инфекции у нас остаются 19 человек», - сказала Валентина Вобликова.

Вахтовики, которых среди больных половина, болеют коронавирусом в основном легко или бессимптомно. Все-таки это крепкие, здоровые молодые мужчины. Поэтому в ближайшее время число выписанных вырастет. Вылечившись, они вернутся на месторождения, потому что в основном это люди, которые только недавно приступили к работе. Условия для них на севере созданы очень неплохие, работают медицинские бригады, постоянно проводится дезинфекция, рабочие ходят в масках. На месте работают эпидемиолог и инфекционист.

Однако, в тех компаниях, где этого нет, на прибытие новой вахты разрешения не дают.

Коронавирус в Иркутске, 3 июня: говорить о выходе на пик заболеваемости пока рано

Зампред областного правительства также отметила, за последние пять дней в регионе достигнут и антирекорд – по темпам прироста инфицированных. Их число выросло на 800, то есть примерно на треть. А уровень заражаемости, важнейший показатель, который должен быть ниже единицы, чтобы ослаблять ограничения, держится на уровне 1, 8. Поэтому показателю определяют, сколько человек заражает один заболевший.

« Конечно, большой прирост заболевших нам дали вахтовики. Но подчеркну, что почти половина случаев – это местное распространение. Если раньше мы ставили серьезные барьеры на границе Иркутской области, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, то сейчас инфекция циркулирует среди населения Иркутской области. В эпидпроцессе 37 территорий из 42. При этом у 81% зараженных бессимптомное течение болезни» - сказала Валентина Вобликова.

На сегодняшний день коечный фонд заполнен на 50%. В муниципалитетах развернуты дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Тем временем, Иркутская область продолжает удерживать высокие показатели среди регионов России по количеству проводимых лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. Охват тестированием - более 140 на 100 тысяч населения. Такого показателя тестирования мы должны достигать на третьем этапе выхода из самоизоляции.

Коронавирус в Иркутске, 3 июня: готовится массовое бесплатное тестирование на антитела

Она также сообщила, что Иркутская область вошла в число 28 регионов, где с середины июня за счет федеральных средств определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19 с целью прогнозирования дальнейшей ситуации. В первую очередь обследовать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков.

Будут ли его делать всем? Нет, не будут. Это тестирование призвано выяснить уровень коллективного иммунитета. Оно определит, какова прослойка людей, которые уже встречались в своей жизни с коронавирусом и переболели им, например, бессимптомно. И не обязательно этим, их много, а из числа серрьезных их было еще три, включая атипичную пневмонию, которая распространялась в том числе по Иркутской области в 2004 году. Ее генный набор по большей части повторяется в COVID 2019.

Те штаммы коронавирусной инфекции, которые циркулировали в предыдущие годы, могут дать ложноположительный результат. Поэтому анализы в обязательном порядке требуют дальнейшего подтверждения ПЦР-методом, - сказала зампред.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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