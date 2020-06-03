«Увезли второго постояльца с коронавирусом, и в этот же день отпустили домой 8 дембелей»: откровения директора обсерватора

Временная изоляция в одном из иркутских обсерваторов, которым на две недели вызвался руководить общественник Павел Циколин, выходит на финишную прямую. Напомним, с первого дня работы обсерватора, куда на 14-дневный карантин помещают приезжих в город, Павел начал вести хроники о том, как устроена жизнь изолянтов. Директор уже рассказывал «Комсомолке», как постояльцы пытались «затянуть» себе алкоголь в булках хлеба, сбегали из здания и как восприняли первый случай заболевания коронавирусом у одного из жильцов. Теперь же, за 5 дней до окончания карантина из пункта временной изоляции в прямом смысле демобилизовались сразу 8 человек

- Проводили по домам часть солдат-дембелей, которым санитарные службы разрешили ехать домой, так как их первый анализ на COVID-19 показал отрицательный результат, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Павел Циколин. - 8 человек поехали досиживать самоизоляцию в Тулун, Залари, Черемховский, Нижнеилимский районы. Всем парням предоставили автобус до Тулуна. Там их заберут представители из их городов и поселков.

Павел Циколин во время работы в обсерваторе. Фото: личный архив Павла Циколина.

Правда, окончательный дембель состоялся не у всех солдат. «Сверхсрочная служба» продолжилась у ребят из Усть-Илимска и Тайшетского района. Руководители этих территорий отказались принимать своих земляков раньше времени. Поэтому им придется «отсидеть» в обсерваторе все 14 дней, которые истекут 8 июня.

Если 8 дембелей покинули пункт в отличном настроении, то еще одному жильцу, уехавшему вслед за солдатами, не до радостей. Поехал он не домой, а в палату инфекционной больницы. Уже у второго постояльца обсерватора обнаружен коронавирус.

- У нас заболел еще один рабочий, - говорит Павел Циколин. – Первый его анализ также, как и у дембелей, показал отрицательный результат. Но вскоре у него поднялась температура. Сделали второй тест, который оказался положительным. Поэтому считаю, было бы правильно всем постояльцам оставаться все 14 дней вне зависимости от первого результата анализа.

Закончится карантин в этом обсерваторе 8 июня. Вероятно, после этого, туда заселят новую партию постояльцев. Правда, сам Павел Циколин оставаться там еще на две недели, не собирается и планирует уехать на 14-дневную самоизоляцию домой.

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