Директор обсерватора: «Когда увезли первого зараженного, постояльцы перестали спрашивать, когда их отпустят»

Иркутский общественник Павел Циколин, который в разгар распространения коронавируса на две недели взялся руководить одним из городских обсерваторов, куда на 14-дневный карантин заселяют прибывших в город, продолжает вести дневник о том, как устроена жизнь в пункте временной изоляции.

Напомним, ранее, Павел Циколин подробно рассказал «Комсомолке»: Как и в каких условиях живут люди в обсерваторах, о чем они просят? Что им пытаются передать родные? Теперь нашлась новая тема для разговора. В обсерваторе обнаружен первый заболевший COVID-19.

- Заболевшим оказался рабочий, который с пятью коллегами приехал на заработки в Иркутск, - рассказывает корреспонденту "КП"-Иркутск" Павел Циколин. – Интересно, что из всех 6 рабочих он единственный говорил по-русски. Переводил нам все слова своих друзей. А когда его увезли, те теперь сидят как воробушки молчат, ничего ведь не понимают.

Вот в таком защитном костюме медик забрал заболевшего коронавирусом постояльца оберватора. Фото: личный архив Павла Циколина

Как выглядит процедура увоза инфицированного постояльца? Здесь, по словам Павла Циколина ничего необычного нет. Когда пришел подтвержденный анализ, к зданию обсерватора с включенными проблесковыми маячками примчалась специально оборудованная машина скорой помощи. Оттуда вышел медик в полностью защитном костюме, который забрал заболевшего пациента.

- Теперь комнату, где жил зараженный ждет дополнительная дезинфекция, - продолжает Павел Циколин. – Проблема лишь в том, что там вместе с заболевшим жил еще один человек. Его анализы пока не готовы.

С учетом уехавшего в инфекционку рабочего, в обсерваторе, в котором работает Павел осталось 45 постояльцев. Среди них транзитные пассажиры, другие рабочие и даже дембеля. Все они не смогли обеспечить самоизоляцию у себя дома, так как живут не одни.

- Несмотря на то, что к их службе прибавилось еще две недели, дембеля самые спокойные, - улыбается Павел Циколин. – Все-таки они привыкли жить по режиму. Сидят, читают книжки, смотрят телевизор.

На такой скорой увозят инфицированных больных. Фото: личный архив Павла Циколина

В прошлый раз Павел рассказывал, как одни изолированные постояльцы пытались устроить скандалы и даже устраивали побег из обсерватора, а другие, говоря армейским языком через знакомых «затягивали» себе в комнату алкоголь, спрятав три бутылки водки в… булки хлеба. На днях похожая история вновь повторилась.

- Одному жильцу уже в годах прислали посылку и в 2-литровую коробку сока налили самогон, - говорит Павел. – Как узнали? Наш сотрудник заметил, что крышка не закручена до конца. Да и запах спирта был такой, что сложно не учуять. Мы объясняем: нам не жалко, но ведь это все чревато. Сами знаете сколько случаев было, когда мужики в обсерваторах напивались и начинали буянить. Коллеги говорят, особенно тяжело с этим там, где живут вахтовики.

К слову, что называется «побухтеть» люди, замкнутые на две недели могут и без алкоголя.

- В первые дни некоторые часто задавали вопросы: «Сколько еще? Почему так долго делают анализы? - говорит Павлел. – А вот когда сюда приехала скорая с громкой мигалкой, стало совсем тихо. Все сидели и думали: «А за кем это, вдруг за мной?». Когда увезли одного, вопросы у остальных и вовсе пропали. В здании тишина, все сидят и ждут своих анализов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Прячут водку в хлеб и пытаются сбежать": откровения директора обсерватора из Иркутска (Подробности)

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229 (Подробности)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая (Подробности)