2020-05-31T06:00:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229

В общей сложности в регионе 1979 заболевших
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 90Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 90Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области резко выросло количествозаразившихся коронавирусом. Утром, 31 мая зафиксировано еще 229 человек, у которых диагностирован COVID-19. С начала распространения инфекции, в Приангарье уже 1979 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Иркутской области.

Сейчас количество госпитализированных пациентов – 1615. Из них 141 человек из обсерватора и 834 вахтовика. Сть и приятные новости 31 мая еще 23 сибиряка победили болезнь и выписались из больниц. В общей сложности выздоровевших уже 341 человек. 11 жителей региона, у которых быд диагностирован коронавирус скончались, еще 12 умерли от других болезней, не связанных с этой инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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