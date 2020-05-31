Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229
В Иркутской области резко выросло количествозаразившихся коронавирусом. Утром, 31 мая зафиксировано еще 229 человек, у которых диагностирован COVID-19. С начала распространения инфекции, в Приангарье уже 1979 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Иркутской области.
Сейчас количество госпитализированных пациентов – 1615. Из них 141 человек из обсерватора и 834 вахтовика. Сть и приятные новости 31 мая еще 23 сибиряка победили болезнь и выписались из больниц. В общей сложности выздоровевших уже 341 человек. 11 жителей региона, у которых быд диагностирован коронавирус скончались, еще 12 умерли от других болезней, не связанных с этой инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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