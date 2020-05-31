2020-05-30T21:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 мая: регион на 6 месте в Сибири по распространенности инфекции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 мая: регион на 6 месте в Сибири по распространенности инфекции.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 мая: регион на 6 месте в Сибири по распространенности инфекции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, на 31 мая. Количество больных накануне повысилось до 1750 и уже подходит к отметке 1800 ( данные скоро обновятся). Статистика достаточно серьезная. Не случайно в регионе принято решение о продлении режима самоизоляции.

"Несмотря на то, что большинство заболевших — вахтовики, которые и так живут довольно изолированно, опасность сохраняется для всех жителей Иркутской области.Соблюдайте меры безопасности. Носите маски, чаще мойте руки, оставайтесь дома", - отметил Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске к 31 мая захватил уже 36 регионов. Свободными от него пока остаются только три района - Мамско-Чуйский, Жигаловский и Качугский.

Коронавирус в Иркутске, 31 мая: регион на 6 месте в Сибири

Довольно долго, до вспышки заболеваемости у вахтовиков сначала в Усть-Куте, а потом в Бодайбо, Иркутская область была на 9, предпоследнем месте по распространенности вируса на 100 тысяч населения. Теперь, с показателем 72,9 на 100 тысяч населения, регион на 6 месте в Сибири. Наиболее сложная ситуация в Тыве, где уже 1055 случаев вируса или 322, 6 на 100 тысяч населения. На втором месте Хакасия, где рост новых случаев замедлился - 940 случаев или 176 на 100 тысяч населения. Достаточно высок риск заразиться и в Красноярском крае - 4121 случая или 144 на 100 тысяч населения. Идущий на четвертом месте Новосибирск ( 2705 случаев или 96 на 100 тысяч) также благополучным в плане инфекции не назовешь.Пятерку замыкает Барнаул. Число заразившихся здесь практически как в Иркутской области - 1779 а показатель - 77, 3 на 100 тысяч жителей края. Наиболее благополучен Кузбасс, где всего 20 случаев на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Иркутске, 31 мая: ситуация в Братске

Братск стал центром для лечения как своих пациентов, так и вахтовиков в случае ухудшения состояния. Сегодня диагноз коронавирус поставлен здесь уже 65 раз, есть один умерший с диагнозом коронавирус. Но от основной болезни. Об этом рассказали в администрации Братска.

— Предварительно 80-летний пациент был направлен в ГБ № 5 с подозрением на пневмонию, — рассказала заммэра Марина Зубакова. — В процессе обследования был установлен онкологический диагноз. Затем с подтвержденным диагнозом коронавируса его перевели в госпиталь районной больницы. Будет обследоваться весь круг медработников, принимавших участие в лечении пенсионера, хотя они соблюдали все меры безопасности при работе с ним.

Северяне лечатся в Братской ЦРБ, в городской больнице Вихоревки. Для бессимптомных больных и тех, у кого инфекция протекает легко, открыт госпиталь в профилактории «Юбилейный». Он рассчитан на 150 мест.

— Все, что необходимо для оказания медицинских услуг (оборудование, препараты, средства защиты и т. д.), в этом учреждении есть, — прокомментировала руководитель оперштаба. — Единственное отличие от госпиталя Братской районной больницы — отсутствие кислородной подводки и аппаратов искусственной вентиляции легких. Госпиталь открыт в «Юбилейном», чтобы обеспечить нормативный запас свободных мест в районной больнице для возможного приема пациентов в тяжелом состоянии.

Полным ходом идет строительство современного инфекционного центра на территории ГБ № 5.

Коронавирус в Иркутске, 31 мая: полпред по СФО призвал провести оценку причин роста заболеваемости в Сибири

В Сибири на конец рабочей недели было 14,3 тысячи случаев. , Для регионов округа это максимальное суточное значение за всё время распространения инфекции. По оценке специалистов, практически во всех регионах округа прирост выявленных случаев в среднем за неделю был выше, чем по стране. «Необходимо проводить тщательную оценку причин роста заболеваемости в каждом субъекте Федерации округа», – отметил полпред Сергей Меняйло на совещании, посвященном коронавирусу. .

В рамках совещания рассматривались планы сибирских территорий по снятию или продлению ограничительных мер после 1 июня. В регионах округа работа предприятий базовых отраслей экономики – строительство, сельское хозяйство, промышленность – была разрешена в апреле. В настоящее время постепенно возобновляют свою деятельность организации сферы услуг. «Решения о выходе из режима ограничений должны приниматься взвешенно, с учётом эпидемиологических особенностей, которые складываются в регионе, и строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – ещё раз подчеркнул полномочный представитель.

ТПо данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на конец недели в регионах Сибири на стационарном лечении находились более 7,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 31,8 тысячи человек, выздоровело 4,2 тысячи. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 143 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. А за прошедшие два дня везде, в то числе и в Иркутской области, все эти цифры только выросли

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
"Скорая" попала в ДТП в Иркутске, пострадали два медика
Отключение света в Иркутске 1 июня: адреса, время, ищите свои улицы в списке
Спасатели вывели из леса заблудившуюся по Листвянкой сборщицу черемши
Коронавирус зафиксирован в Балаганском районе
День защиты детей в Иркутске отметят онлайн
Продажу алкоголя запретят в День защиты детей в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая выросло на 90
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750
1750 случаев заражения коронавирусом подтверждены 30 мая в Иркутской области
В центре Иркутска работали три кафе нарушая режим самоизоляции
Николай Валуев пригласил всех на чемпионат мира в Иркутск осенью
Игорь Кобзев: «Угрозы распространения коронавируса в Усть-Куте нет»
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня
Пропавшего сборщика черемши ищут в Иркутской области
Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
Омуля на 650 тысяч рублей выловили браконьеры на Байкале
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%