2020-05-31T06:33:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая достигло 1979

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло на 229 человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая достигло 1979Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая достигло 1979Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая достигло отметки 1979. Только за 31 мая прибавилось сразу 229 заболевших. Проходят лечение сейчас 1615 жителей региона. Из них 141 из обсерваторов, еще 834 вахтовика. Успешно прошли лечение и выписались из больниц 341. За сутки болезнь победили еще 23 человека. С начала распространения инфекции умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Еще 12 скончались от заболеваний, не связанных с инфекцией.

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области растет. До вспышки заболеваемости у вахтовиков сначала в Усть-Куте, а потом в Бодайбо наш регион был на 9, предпоследнем месте по распространенности вируса на 100 тысяч населения. Теперь, с показателем 72,9 на 100 тысяч населения, регион на 6 месте в Сибири.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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