Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая. Глядя на нее, можно понять, что территорий, куда не добрался COVID-19, остались единицы.

Итак, карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая наглядно показывает, что «чистыми» на 31 мая остаются лишь Мамско-Чуйский, Жигаловский и Качугский районы. Там не зафиксировано еще ни одного случая заражения. Также еще в нескольких районах все больные выздоровели – это жители Нукутского, Зиминского, Аларского, Осинского районов.

Также карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая показывает, что лидером по количеству заболевших по-прежнему является Иркутска. Здесь 821 заболевший. Для сравнения, днем ранее было 760 инфицированных. На втором месте Усть-Кут с 417 заболевшими, затем идет Иркутский район (245), а также Бодайбо (170).

Напомним, утром 31 мая в иркутской области прибавилось сразу 229 заболевших COVID-19. С начала распространения инфекции в нашем регионе заразились уже 1979 человек. 341 пациент победил болезнь. Умерло 11 жителей Приангарья, у которых был джиагностирован коронавирус. Еще 12 скончались от болезней, не связанных с COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229 (Подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 мая: регион на 6 месте в Сибири по распространенности инфекции (Подробности)