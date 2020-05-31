2020-05-31T08:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая включает почти весь регион
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 маяКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 маяФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая. Глядя на нее, можно понять, что территорий, куда не добрался COVID-19, остались единицы.

Итак, карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая наглядно показывает, что «чистыми» на 31 мая остаются лишь Мамско-Чуйский, Жигаловский и Качугский районы. Там не зафиксировано еще ни одного случая заражения. Также еще в нескольких районах все больные выздоровели – это жители Нукутского, Зиминского, Аларского, Осинского районов.

Также карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая показывает, что лидером по количеству заболевших по-прежнему является Иркутска. Здесь 821 заболевший. Для сравнения, днем ранее было 760 инфицированных. На втором месте Усть-Кут с 417 заболевшими, затем идет Иркутский район (245), а также Бодайбо (170).

Напомним, утром 31 мая в иркутской области прибавилось сразу 229 заболевших COVID-19. С начала распространения инфекции в нашем регионе заразились уже 1979 человек. 341 пациент победил болезнь. Умерло 11 жителей Приангарья, у которых был джиагностирован коронавирус. Еще 12 скончались от болезней, не связанных с COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 31 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229 (Подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 мая: регион на 6 месте в Сибири по распространенности инфекции (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
Житель Бурятии изнасиловал соседку и три года скрывался от полиции
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая достигло 1979
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 31 мая выросло на 46
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 31 мая выросло на 229
Погода на 31 мая в Иркутске: днем +23, к вечеру возможен дождь
"Скорая" попала в ДТП в Иркутске, пострадали два медика
Отключение света в Иркутске 1 июня: адреса, время, ищите свои улицы в списке
Спасатели вывели из леса заблудившуюся по Листвянкой сборщицу черемши
Коронавирус зафиксирован в Балаганском районе
День защиты детей в Иркутске отметят онлайн
Продажу алкоголя запретят в День защиты детей в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая выросло на 90
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 30 мая достигло 1750
1750 случаев заражения коронавирусом подтверждены 30 мая в Иркутской области
В центре Иркутска работали три кафе нарушая режим самоизоляции
Николай Валуев пригласил всех на чемпионат мира в Иркутск осенью
Игорь Кобзев: «Угрозы распространения коронавируса в Усть-Куте нет»
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня
Пропавшего сборщика черемши ищут в Иркутской области
Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
Омуля на 650 тысяч рублей выловили браконьеры на Байкале
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%