"Прячут водку в хлеб и пытаются сбежать": откровения директора обсерватора из Иркутска

«Обсерватор»… Если раньше под пункты временной изоляции отдавать загородные санатории и базы отдыха, то теперь их оборудуют прямо в гостиницах в центре Иркутска. Один из них – небольшой трехзвездочный отель в Иркутске. Туда на 14-дневный карантин заселяют, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга пассажиров, чтобы исключить коронавирус. Как живут люди в обсерваторах? Могут ли выходить на улицу? О чем просят? Что пытаются им передать родные? Как вообще устроена жизнь в пункте временной изоляции, рассказал "КП-Иркутск" Павел Циколин - он будет руководить учреждением с 24 мая по 7 июня.

Сдают тесты на COVID-19 и меряют температуру

Павел Циколин - известный общественник, директор Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области. Помогает добровольческим фондам оформлять проекты, получать гранты.

- Обсерватор - государственное учреждение. Поэтому на роль директоров приглашают людей с опытом руководства, знающих, как работать с документами, - рассказывает Павел. - Когда мне предложили возглавить очередную смену, я согласился без раздумий. Почему? Об обсерваторах мало говорят и пишут. Захотел сам увидеть все изнутри.

Итак, первый рабочий день начался с 6 часов утра. В гостиницу привезли 37 человек с двух авиарейсов - из Москвы и Санкт-Петербурга. Это, в основном, работяги из Таджикистана и Узбекистана, прилетевшие в Сибирь на заработки (на стройку и лесозаготовку) и дембеля. Были и две семьи из Бурятии с годовалыми детьми. Их заселили в люксовые двухкомнатные номера, а вечером проводили на поезд домой. Остальных расселили по одноместным номерам.

- Условия, конечно, не санаторные, но жить можно, - говорит Павел Циколин. - В комнате есть санузел, мебель, телевизор. Я сам поселился в таком же номере. Правда, телепередачи мне смотреть некогда: хватает бумажной работы. Надо и списки приезжих в нескольких вариантах оформить, и за журналами обсерватора ежедневно следить. Учет по каждому пункту, будь то генеральная уборка или измерение температуры.

Обсерватор, подчеркивает Павел, - не медицинское учреждение, и постояльцы - не обязательно больные. Здание разделено на две зоны, «чистую», где размещается персонал гостиницы, медики и руководитель обсерватора, и условно «грязную», где живут приезжие.

Да, среди них могут оказаться зараженные COVID-19, но это покажут тесты на коронавирус. Сдают их на третий, шестой и двенадцатый день. Персонал и директор обсерватора - только на 10 день. Если у кого-то проявится положительный тест - заболевшего сразу заберут в больницу. Обязательно всем по два раза в день измеряют температуру.

- Откровенно говоря, страшно подцепить вирус. Но меры безопасности мы соблюдаем, - говорит Павел Циколин. - В номера ходим только в защитных костюмах и масках, в коридорах размещены кварцевые лампы, трижды в день там все моют, а между сменами всю гостиницу дезинфицируют.

Температуру измеряют по два раза в день все: и постояльцы, и директор, и персонал отеля. Фото: страница Павла Циколина в "Фэйсбуке".

За побег – штраф, посещения под запретом

Всего в обсерваторе уже 48 человек. На второй день в обсерватор заехала шумная компания. Четверо мужчин, которым лет по 40, начали качать права.

- Можно сходить к Васе в соседний номер? Почему не пускаете к нам родных? А алкоголь почему нельзя? Мы так не хотим! - возмущались постояльцы.

- Правила для всех одни, - сказал директор, как отрезал. За день он успокаивал их четыре раза.

Прогулки по улице - под запретом. Посещения родных - тоже. Разве что посылку можно передать, но ее обязательно продезинфицируют, прежде чем вручить адресату. Так меньше риск распространить заразу, если у кого-то она есть. В коридорах висят камеры наблюдения, в здании караулит охранник. Рядом с отелем дежурят два экипажа полиции на случай, если люди чересчур разбуянятся или решат сбежать. А такие случаи бывали на прошлой смене.

- Двое парней вылезли в окно на первом этаже и хотели смыться, да не вышло, - рассказывает Павел. - Их тут же догнали, вернули обратно, а потом, насколько я знаю, еще и оштрафовали на крупную сумму. Лучше уж отсидеться мирно. Конечно, и постояльцев тоже можно понять - попробуй-ка, побудь две недели взаперти. Я и сам в своем номере долго находиться не могу, к людям тянет. Дембеля терпят молча. Разве что просят… девчонок к ним пропустить. Шутка ли, год ждали, а тут еще и карантин отдалил встречу! Думаю, хорошо бы собрать по городу и передать солдатам книги – пусть хоть читают. Работяги из стран ближнего зарубежья вообще не жалуются. А что? Их тут кормят бесплатно три раза в день, о жилье беспокоиться не надо. А вот наши мужики не выдерживают одиночества, просят выпивки.

Одному парню дядя принес посылочку: три булки хлеба, а в них спрятаны бутылки водки! Додумался же. Полицейские разоблачили передачку и вынесли мужчине предупреждение: «В следующий раз оштрафуем!»

Тот самый хлеб, в котором прятали водку. Фото: страница Павла Циколина в "Фэйсбуке".

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