2020-05-26T04:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области

За сутки выздоровели 16 человек
Мария КНЯЗЕВА
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1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 70 человек. Всего же с начала распространения коронавируса в Иркутской области его диагностировали 1376 раз.

«1101 человек сейчас госпитализирован», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «107 из них переведены на больничные койки из обсерваторов, в числе заболевших также 537 вахтовиков».

За сутки выздоровели 16 человек. Всего же с коронавирусом справились 255 человек. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без жертв. Девять человек умерли от коронавируса, еще 11 от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом. Однако, COVID-19 у них был подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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