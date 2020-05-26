2020-05-26T06:02:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей

Всего 1 балл составил индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людейИндекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Иркутской области еще в силе, однако, регион приступил к первому этапу выхода из него. Так, с 14 мая разрешено было открыть свои двери баням, а также заниматься спортом на открытом воздухе, но при участии не более двух спортсменов или только членам семьи, проживающим вместе. Да и большинство предприятий получили зеленый свет на возобновление работы. Вот индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая и показывает невысокий балл – всего единичка. Но стоит отметить, что до коронавируса в Приангарье в это время он был ниже – всего 0.5 балла.

Кстати, в Улан-Удэ индекс самоизоляции на 26 мая выше, чем в Иркутске – 1.6. А случаев заболевания коронавирусом в республике меньше – 1313, тогда как в нашей области на 26 мая диагноз COVID-19 поставлен уже 1376 раз.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая сообщает, что на улице очень много людей, поэтому постарайтесь сегодня без острой необходимости не выходить из квартиры.

Читайте также:

Брутальный ОМОНовец сшил 500 масок для медиков и детей в Иркутске. В свободное от работы время Евгений в течение недели садился за швейную машинку [фото]

В Иркутске пресекли массовое заражение COVID-19

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять жителей Иркутской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит
Два нелегальных казино закрыли в Тайшете
За лесами в Иркутской области будут непрерывно следить
«Экспортер года Иркутской области»: в Приангарье подводят итоги конкурса
Пожар произошел в цехе Иркутского хлебозавода
Межвузовский городок для студентов построят в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей
"Подарок за покупку": участвуй в акциии в честь Дня защиты детей
Количество заразившихся коронавирусом на 26 мая в Иркутской области: плюс 70
Компенсацию по ОСАГО приставы перевели в счет долга сибиряка по алиментам
1376 случаев заражения коронавирусом подтверждены 26 мая в Иркутской области
Заявки на обработку от горностаевой моли деревьев могут подать иркутяне
Льготные кредиты на зарплату для сотрудников компаний,пострадавших от пандемии коронавируса отраслей выдает банк ВТБ
Мотоциклист погиб в ДТП после столкновения с Нивой в Братске