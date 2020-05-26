26 Май 2020 2020-05-26T06:02:06+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая: на улице очень много людей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Режим самоизоляции в Иркутской области еще в силе, однако, регион приступил к первому этапу выхода из него. Так, с 14 мая разрешено было открыть свои двери баням, а также заниматься спортом на открытом воздухе, но при участии не более двух спортсменов или только членам семьи, проживающим вместе. Да и большинство предприятий получили зеленый свет на возобновление работы. Вот индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая и показывает невысокий балл – всего единичка. Но стоит отметить, что до коронавируса в Приангарье в это время он был ниже – всего 0.5 балла.

Кстати, в Улан-Удэ индекс самоизоляции на 26 мая выше, чем в Иркутске – 1.6. А случаев заболевания коронавирусом в республике меньше – 1313, тогда как в нашей области на 26 мая диагноз COVID-19 поставлен уже 1376 раз.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 26 мая сообщает, что на улице очень много людей, поэтому постарайтесь сегодня без острой необходимости не выходить из квартиры.

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