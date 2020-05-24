Брутальный ОМОНовец сшил 500 масок для медиков и детей в Иркутске

Его лицо показывать нельзя, а фамилию он просит поменять. Герой так и останется неизвестным. Читатели смогут увидеть только его широкую спину во время работы за швейной машинкой. Брутальный сотрудник иркутского ОМОН Росгвардии Евгений Иванов в свободное время от службы в отряде мобильного особого назначения сшил полтысячи защитных масок из хлопка. Их 32-летний прапорщик полиции бесплатно отдал медикам и ребятишкам в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Сначала на одну маску уходило много времени – ведь это выкроить, сшить, прогладить», - рассказывает сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области Евгений. – «Потом приноровился, как-то за одну ночь сшил сразу 150 масок».

Для Евгения шитье – любимое хобби. Шить начал три года назад. В числе «побед» на таком необычном для действующего сотрудника Росгвардии «фронте» - шторы, перетяжка матраса, шлейка для йоркширского терьера родителей, кое-что из амуниции для работы, футболка, любимая кофта с длинным рукавом, сумки для мамы с сестрами.

К слову, никто из родственников Евгения не шьет. Просто однажды мужчина проходил мимо швейного магазина, захотелось попробовать. Да так затянуло, что шитье стало приносить удовольствие наравне с ездой на мотоцикле.

Так как Евгений - сотрудник иркутского ОМОН Росгвардии - показывать его лицо нельзя. Фото: из личного архива героя публикации

А когда в область пришел коронавирус и маски стали обязательным атрибутом, сшил парочку для себя и близких. Потом решил помочь и знакомым медикам – отправил партии в одну из больниц города и в перинатальный центр.

С вышивкой «Стоп коронавирус!»

Причем это были не просто маски, а дизайнерские: белые для медиков, партия с вышитыми надписями «Стоп COVID-19!», «Оставайтесь дома!», «Берегите себя и близких!», цвета «хаки» - для мальчишек, c цветочками – для девочек.

Конечно, от таких приятных знаков внимания медики не отказывались. Но для того, чтобы выполнить такие «заказы» Евгению самому понадобилась помощь – не хватало ткани. Сначала потратил всё из своих «закромов», потом собирал у знакомых. В итоге пришлось обращаться к землякам.

«Кинул клич в соцсетях и был приятно удивлен», - говорит Евгений. – «Одна женщина передала мне 30 метров ткани, хозяйка одного из иркутских ателье привезла еще 6 метров отличного материала».

500 масок Евгений сшил за неделю. Признается, что было нелегко, ведь приходилось уменьшать время для восстановления после дежурств.

- Даже бессонница начала мучить. Сейчас приближаться к швейной машинке не хочется, - смеется Евгений. – Но если кто-то обратится за помощью, конечно, не откажу.

Получилось, что в свободное от работы время мужчина заботится еще и о здоровье иркутян. Говорит, важно, чтобы по возможности земляки сейчас оставались дома и тогда победа над вирусом будет общей заслугой каждого.

Фамилия героя публикации изменена

Шить часто приходилось по ночам. Фото: личный архив героя публикации

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