«Твой звездный выход»: определилась тройка лидеров в народном голосовании

Прошла всего неделя как мы запустили на сайте irk.kp.ru конкурс талантов «Твой звездный выход». Его условия очень просты: нужно присылать видеоролики и рассказать о том, что умеете делать лучше всех. Ну а далее жюри (о том, кто именно войдет в его состав, сообщим позже), определит лучшие номера. Самые интересные, неординарные, яркие станут частью программы общегородского концерта, который после победы над коронавирусом проведут на острове Юность в Иркутске. Что ж, награда, смело скажем, крутая! И за нее уже борются 16 участников, причем даже из других городов и поселков Приангарья, в том числе и коллективы. Возраст, жанр и направления – тоже очень разные – поют, танцую, читают стихи.

Напомним, этот виртуальный баттл стал возможным благодаря организаторам - администрации Иркутска, Общественной палаты города, «Комсомольской правде» и телеканалу ТиВиСи HD.

Ну а помимо главного куша, есть и еще призы, за которые можно побороться. Ведь на сайте irk.kp.ru уже развернулось народное голосование. Судьями выступают обычные пользователи интернета. Участник, который наберет больше всего «лайков» получит приз зрительских симпатий. Причем, победитель будет не один, а несколько в разных номинациях. А самых запомнившихся и ярких участников ждет приглашение в прямой эфир на телеканал ТиВиСи HD. И у вас есть все шансы! Пока же расскажем о тройке лидеров, которая, конечно, благодаря вам может и потесниться.

Итак, сейчас с результатом в 153 голоса первое место в голосовании занимает «Cherry Show». Задорные иркутянки прислали клип на шуточную песню «Пельмешки». О себе говорят: мы - уникальное вокально-танцевальное трио! В нашем составе - вокалистка и две танцовщицы, а шоу, которое устраиваем, это всегда яркие постановочные номера под известные и любимые музыкальные композиции.

- Мы любим переделывать известные песни на шуточный лад, радовать жителей города, танцуя и снимая веселые видео на улицах Иркутска, - говорит организатор и «голос» проекта певица Алена Гвоздецкая. – Этот ролик мы сделали совсем недавно, понимая, что сейчас людям непросто и грустно.

«Cherry Show».

На втором месте пока расположился народный вокальный ансамбль ИРНИТУ – «Пой, Friend!» под руководством Галины Гиленовой. Его результат 64 «лайка». Ребята исполняют музыку в необычном формате. На суд жюри отправили белорусскую народную песню «Юрачка». В коллективе с более чем 20-летней историей - будущие строители, нефтяники и конструкторы, с первого курса они приучаются исполнять шедевры классической, популярной и народной музыки.

Народный вокальный ансамбль ИРНИТУ – «Пой, Friend!».

Ну и завершает тройку лидеров – школьница Настя Паутова из Черемхова. Девочка трогательно исполняет две песни.

- Настя очень любит заниматься вокалом, танцами. Обожает театр, - говорит ее мама.

Настя Паутова.

Посмотреть все видео участников можно ЗДЕСЬ

Словом, «Твой звездный выход» - возможность получить свою минуту славы. Заявить о себе могут люди самых разных возрастов, приветствуется и участие коллективов. Вы с коллегами по работе танцуете в ансамбле, поете в хоре, ставите цирковые номера, или вечерами играете с друзьями блюз, джаз, читаете рэп, а может, у вас семейный творческий союз? Не молчите, расскажите о себе! Главное – желание развиваться и показать свои умения. А мы постараемся сделать так, чтобы о вас узнали как можно больше людей. Для этого у нас есть все – и самый популярный среди СМИ сайт в России, и социальные сети с многотысячной аудиторией.

КОНКРЕТНО

Как принять участие

Загрузите фото и информацию о себе, ссылку на ваш ролик на ютуб (вконтакте) в форму, которая есть на сайте или отправьте на почту darya.kostyrina@phkp.ru .

Возникли вопросы? Вы также можете их задать, обратившись по тел: 8 (3952) 208-008.

Можете сделать ролик специально для конкурса, а можете прислать архивные кадры.

ВНИМАНИЕ!

Запишитесь на кастинг!

Хотите стать участником проекта, а подходящего видео нет? Не беда. Приходите на кастинг – 17 июня в 13.00 по адресу Партизанская, 75. По вопросам кастинга звоните по номеру телефона (3952) 290-674.