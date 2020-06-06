Спортивный туризм в Иркутске: виды, маршруты на Байкале, польза

Спортивный туризм - это прохождение заданных маршрутов на природе и соревнования на короткие дистанции с препятствиями, в том числе и в залах. Маршруты, в свою очередь, бывают пешеходные, горные, лыжные, водные, парусные, на средствах передвижения (авто-мото-велосипедные, конные), спелеологические, а также сюда относится скандинавская ходьба. Тут уж каждый выбирает для себя то, что ближе. Ходить пешком с рюкзаком - пожалуйста, передвигаться на лыжах - есть и такие варианты, спуститься по реке - приветствуется!

Спортивный туризм в Иркутске: все по правилам

Какой бы поход вы ни выбрали, заниматься будете на природе. И в этом преимущество общеоздоравливающего действия, ведь физическая активность на свежем воздухе полезна вдвойне. Однако если говорить о туризме как о спорте, то есть правила, которые надо выполнять.

- А они таковы: группа от 4 (или меньше) человек выдвигается на маршрут. Участникам необходимо отмечать прохождение ключевых точек методом фото- и видеофиксации, - рассказывает президент Федерации спортивного туризма Андрей Лебедев. - После пишется отчет, который будет отправлен, например, на чемпионат Иркутской области. Судейская комиссия разбирает отчеты и выставляет оценки. Победителем становится тот, чья оценка выше. Учитывается сложность маршрута, протяженность, количество препятствий на нем и т.д.

Вообще в спортивном туризме маршруты делятся по сложности на категории, всего их шесть. Для участия в областных соревнованиях принимаются отчеты только с 1-й по 3-ю категорию, для СФО - 4 и 5-й категорий, а на России - 4 – 6-й.

Группы на маршрут выпускает только маршрутно-квалификационная комиссия, иначе в зачет «путешествие» не пойдет. Перед походом необходимо заполнить документы.

- Нужна будет информация об участниках похода, расписанный по дням маршрут с местами стоянок, - уточняет секретарь маршрутно-квалификационной комиссии Вера Брензей. - Это в первую очередь для безопасности, чтобы при непредвиденной ситуации мы знали, где искать группу, и могли передать данные спасателям МЧС.

А итоги года спортивные туристы подводят, как правило, в декабре: какие маршруты были пройдены, какая сложность, кто победил в регионе.

Спортивный туризм в Иркутске: ищем единомышленников

Детям проще. Сейчас поясним почему. При обычных общеобразовательных школах нередко организуют туристические кружки. Самые известные из них - «Ермак», «Фортуна», горный клуб «Поиск». Стать членом подобных клубов юные сибиряки могут в 7-8 лет.

Спортивный туризм в Иркутске: детям походы по душеФото: Архив "КП"

- Дети, в основном, занимаются спортивным туризмом на дистанциях, пешеходных и горных, ходят в походы, обучаются навыкам нахождения на природе, - продолжает Андрей Лебедев. - Проводится много соревнований для школьников.

Если же заняться спортивным туризмом решит взрослый, ему придется либо искать единомышленников - таких же поклонников спуска в пещеры или сплава по рекам, готовых делиться опытом, либо обращаться в коммерческие клубы. Есть и еще один вариант - связаться с клубом спортивного туризма ИРНИТУ, он хотя и числится при университете, но вступить в него могут все желающие.

Спортивный туризм в Иркутске: самый популярный доступный маршрут

Речь пойдет о прогулке по Кругобайкальской железной дороге - от поселка Култук до порта Байкал. Он имеет 1-ю категорию сложности. Надо понимать, что чемпионат области с ним не выиграть, зато сколько эмоций: невероятная природа озера, очарование сибирских пейзажей, чудеса инженерного искусства - знаменитые тоннели. Совместить все это с приятной компанией и посиделками у костра - незабываемое приключение.

Добраться из Иркутска до пункта «А» можно на электричке или автомобиле, дальше по шпалам до самого порта. Ночевать придется на берегу в палатках. Вам потребуется спальник, палатка, рюкзак, дождевик, удобная обувь, сменный комплект одежды, столовые приборы, тарелка, газовая горелка, продукты. Займет это путешествие, по правилам спортивного туризма, 6 дней. Быстрее нельзя, меньшее количество дней просто не пойдет в зачет.

Кстати, учитывается прохождение только в одну сторону, то есть от порта Байкал идти пешком уже не придется: либо по воде добираетесь до Листвянки, либо на электричке до Слюдянки.

С Байкалом связан и один из набирающих сейчас популярность зимних пешеходных маршрутов по льду озера вокруг острова Ольхона.

Стоит отметить, что бывают и некатегорийные маршруты. Таким у нас является поход к знаменитому скальнику Витязь, по Большой байкальской тропе (Листвянка - Большие Коты - Большое Голоустное). Однако они тоже могут пойти в зачет, например, чтоб получить значок «Турист России». Чтобы он стал вашим, необходимо за год пройти 100 км, регистрируя маршруты в маршрутно-квалификационной комиссии.

КСТАТИ

Какой туризм есть в Приангарье

- Пешеходный. Один из самых доступных видов. Потому что всего-то требуется набор туриста-любителя. А вот зимой сложнее и само хождение по маршрутам, и вещей потребуется побольше.

- Горный. В регионе находятся горы Восточного Саяна и многочисленные скальники, поэтому есть где разгуляться. Но в ряды спортсменов так просто не попасть. Нужна серьезная подготовка и ответственный подход!

- Спелеологический. В этом виде, также как и в горном, во главу угла ставятся профессионализм и различные навыки. Без них в пещеру не попадешь.

- Водный. Каяки, катамараны, байдарки, рафты - это тоже развито. Самый известный туристический водный маршрут в области - сплав по реке Иркут от поселка Анчук до поселка Шаманка.

- Лыжный. Здесь и описывать нечего - группа туристов движется по заданному маршруту на лыжах.

- Конный туризм и скандинавская ходьба - эти направления у нас на стадии развития.

Спортивный туризм в Иркутске: и по водеФото: Алексей СТЕФАНОВ

КОНТАКТЫ

Федерация спортивного туризма Иркутской области

8-983-690-11-90 - президент Андрей Лебедев.

Сайт: www.fstio.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия

Заседание МКК проходят каждый второй четверг каждого месяца в 18.00 на ул. Лермонтова, 253. в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. На этих встречах можно получить ответы на все интересующие начинающего туриста вопросы.

8-950-111-75-16 - секретарь Вера Брензей.