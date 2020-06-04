Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: в Иркутске более 1000 случаев заражения

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня помогает понять, как обстоят дела с заражением COVID-19 в районах Приангарья. К слову, в регионе практически не осталось территории, куда вирус еще не добрался. Ни одного случая пока не было зарегистрировано только в Чунском, Мамско-Чуйском и Жигаловском районах. Всего по данным на 4 июня в области коронавирус был выявлен 2452 раза. Из этого числа выздоровели 566 человек, в больницах 1949 пациентов, в их числе 150 переведенных из обсерватора и 1104 вахтовика. От коронавируса скончались 13 человек, еще 14 с диагнозом COVID-19 умерли от других тяжелых заболеваний.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: в Иркутске уже 1003 случая заражения

В региональном центре коронавирус подтвердился уже у 1003 человек. Из этого числа выздоровели 297 наших земляков. Стоит отметить, что 541 иркутянин заразился вирусом в городе, контактирую с заболевшими. А это больше половины. Сибиряки стали все больше заражаться именно друг от друга.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: в лидерах антирейтинга также Усть-Кут, Бодайбо и Иркутский район

В Усть-Куте 4 июня зарегистрировано уже 632 заболевших коронавирусом. 523 из них это вахтовики, 17 человек заразились по контакту. Выздоровели на сегодняшний день пока 91 инфицированный, один человек умер от COVID-19. В Бодайбо случаев гораздо меньше – 218, 208 – это работники вахтовым методом. Восемь человек выздоровели, один умер от коронавируса.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: несколько районов очистились

Чистыми от новой коронавирусной инфекции на карте остались еще несколько районов, где выздоровели все болевшие коронавирусом. В Катангском районе с инфекцией справились 2 человека, Нукутском – 1, Зиминском – 1, Осинский район – 5.И пока новых случаев там нет.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: новых районов не появилось

Новая коронавирусная инфекция добралась уже в 36 городов и районов в Принагарье. Однако, 4 июня новых территорий, где был бы обнаружен коронавирус – нет. И это не может не радовать, как и то, что последние несколько дней фиксируется рекордный рост числа выздоровевших. За минувшие сутки выписаны 70 пациентов, 3 июня – вылечились 65, 2 июня – 68.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня: ищем на карте свой район

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 июня. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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