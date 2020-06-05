Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 июня: больницы постепенно вернутся к приему пациентов

Коронавирус в Иркутске, 5 июня. По последним данным, в регионе зафиксировано около 2600 случаев случаев болезни ( данные обновляются). Цифры продолжают расти ежедневно . В областном центре уже более тысячи заражений. Однако увеличивается и количество выздоравливающих. К сегодняшнему дню успешно выписались из больниц около четверти тех, кто попал в больницу с COVID-19. Поэтому постепенно снимаются ограничения.

Коронавирус в Иркутске, 5 мая: больницы постепенно вернутся к приему пациентов

Невозможность попасть на прием в поликлинику и попасть на лечение или плановую операцию в больницу стала одной из серьезных проблем эпохи коронавируса. Ведь обычных болезней. В том числе и весьма серьезных, никто не отменял. Довольно длительное время помощь оказывалась только экстренная. Но сейчас ситуация подходит к переломному моменту. И Президент России Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи. Глава региона Игорь Кобзев поставил региональному министерству здравоохранения новую задачу: постепенно перевести медицинские учреждения в обычный режим работы.

- У нас свободно около 50% коечного фонда. Давайте посмотрим, проанализируем, нужно ли нам держать такой резерв, - отметил Игорь Кобзев.

Кроме того, стало известно, что лабораторий, где принимают анализы на коронавирус, стало больше. Работает диагностический центр в Ангарске. Скоро будут брать и анализы в медсанчасти.

Коронавирус в Иркутске: о тестировании на антитела

В регионе уже во второй половине июня начнут проводить так называемый «популяционный» анализ на антитела за счет федеральных средств, который уже проводится в Москве. Его задача — методом случайной выборки по возрастам определить процент переболевших коронавирусом в регионе, чтобы уточнить план профилактических мероприятий.

Руководство региона считает, что также можно будет проверить, не получили ли антитела врачи ( то есть не переболели ли они уже коронавирусом ).

Федеральный Роспотребнадзор заявил о том, что ряду регионов страны будут выделены средства на проведение некоторым категориям граждан тестов на антитела к коноравирусной инфекции. Я считаю, что все медицинские работники должны бесплатно пройти тестирование. Это поможет сохранить жизнь и здоровье не только им, но и пациентам. Прошу проработать этот вопрос, - отметил Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске, 5 июня: границ внутри области не будет

На сегодняшний день заболевшие COVID-19 зарегистрированы практически во всех районах Иркутской области. Некоторые руководители муниципальных образований решили, что надо прекратить транспортное сообщение с соседними районами для того, чтобы снизить вероятность завоза инфекции. Глава региона отметил, что делать этого нельзя: люди должны иметь возможность свободного передвижения. На заседании оперштаба обсуждался более мягкий вариант решения проблемы - двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других районов области.

Коронавирус в Иркутске, 5 мая: пожилым раздадут еще 800 тысяч защитных масок

Многоразовые маски, которые уже поставлены в регион, предназначены для обычных городских и сельских жителей старше 60 лет. Их распределят между районами региона. А выдавать их будут через отделы по молодежной политике администраций муниципальных образований - по две штуки на одного человека.

Кроме этого, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжается выдача масок тем, кто получает социальные услуги:

- жителям старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

- семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям, получающим услуги в учреждениях социального обслуживания).

Этим категориям граждан маски доставляют на дом сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания семей и детей.

Это последние новости о коронавирусе на 5 июня 2020 года.