Викторина «Конституция – это я!»

24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов.

3 квартиры в Иркутске

5 автомобилей

телевизоры, смартфоны и планшеты

- Принять участие в розыгрыше может любой житель Приангарья от 18 лет

- Викторина проводится в дни общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ - с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов

- Результаты розыгрыша ежедневно с 1 по 8 июля на телеканалах «Аист» и ТиВиСи, радио «Комсомольская правда, в газете «Комсомольская правда» и на irk.kp.ru. Кульминацией викторины станет большой онлайн-концерт, который пройдет 8 июля в Иркутске. На него мы пригласим победителей.

Подробности акции – на пресс-конференции для СМИ в пресс-центре «Комсомольской правды» 9 июня в 11.00

Телефон для аккредитации СМИ: 8 (3952) 208-004, 89501301419