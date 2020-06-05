2020-06-05T16:49:34+03:00
Общество

Викторина «Конституция – это я!»

Прими участие в викторине и выиграй один из ценных призов
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Викторина «Конституция – это я!». Прими участие в викторине и выиграй один из ценных призов.Викторина «Конституция – это я!». Прими участие в викторине и выиграй один из ценных призов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов.

3 квартиры в Иркутске

5 автомобилей

телевизоры, смартфоны и планшеты

- Принять участие в розыгрыше может любой житель Приангарья от 18 лет

- Викторина проводится в дни общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ - с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов

- Результаты розыгрыша ежедневно с 1 по 8 июля на телеканалах «Аист» и ТиВиСи, радио «Комсомольская правда, в газете «Комсомольская правда» и на irk.kp.ru. Кульминацией викторины станет большой онлайн-концерт, который пройдет 8 июля в Иркутске. На него мы пригласим победителей.

Подробности акции – на пресс-конференции для СМИ в пресс-центре «Комсомольской правды» 9 июня в 11.00

Телефон для аккредитации СМИ: 8 (3952) 208-004, 89501301419

ИСТОЧНИК KP.RU

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