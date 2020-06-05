Викторина «Конституция – это я!»
24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов.
3 квартиры в Иркутске
5 автомобилей
телевизоры, смартфоны и планшеты
- Принять участие в розыгрыше может любой житель Приангарья от 18 лет
- Викторина проводится в дни общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ - с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов
- Результаты розыгрыша ежедневно с 1 по 8 июля на телеканалах «Аист» и ТиВиСи, радио «Комсомольская правда, в газете «Комсомольская правда» и на irk.kp.ru. Кульминацией викторины станет большой онлайн-концерт, который пройдет 8 июля в Иркутске. На него мы пригласим победителей.
Подробности акции – на пресс-конференции для СМИ в пресс-центре «Комсомольской правды» 9 июня в 11.00
Телефон для аккредитации СМИ: 8 (3952) 208-004, 89501301419
ИСТОЧНИК KP.RU