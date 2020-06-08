Голосование по поправкам в Конституцию РФ начнется в Иркутской области с 17 июня

Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» - было назначено на 22 апреля. Но пандемия внесла коррективы и в итоге определен новый срок. В Иркутской области досрочное голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ стартует 17 июня. В первую очередь, свое мнение «за» или «против» выскажут жители труднодоступных районов. Туда направлена уже и первая партия бюллетеней. Это в Бодайбинский, Жигаловский, Киренский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Нижнеудинский и несколько других районов, где есть отдаленные поселки и деревни.

Основной же этап голосования в регионе, как и в целом в России, пройдет с 25 июня по 1 июля. И для этого изготовят 1861205 (!) бюллетеней.

- Из них 315 626 штук будут напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Что за комплекс? В обиходе его называют электронной урной. И он позволяет подсчитывать голоса в автоматическом режиме. Такие системы будут доступны на участках в Иркутске. Кроме того, на всех без исключения территориях обещают предпринять меры безопасности в связи с пандемией. Социальная дистанция, отсутствие очередей, а также раздача масок – это обязательно.

Тем временем, «Комсомольская правда» в дни голосования проведет викторину «Конституция – это я!». На кону отличные призы - 3 квартиры в Иркутске, 5 автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты. Принять участие в розыгрыше может любой житель Приангарья от 18 лет. Викторина проводится во все дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, а результаты розыгрыша будут оглашаться ежедневно с 1 по 8 июля на телеканале Аист и ТиВиСи, радио «Комсомольская правда, в газете «Комсомольская правда и на irk.kp.ru. Кульминацией станет большой онлайн-концерт, который пройдет 8 июля в Иркутске. На него мы пригласим победителей. Условия участия несложные – нужно будет ответить на вопросы на знание главного закона страны, заполнить купон и получить индивидуальный номер, который и будет участвовать в розыгрышах. Обо всех нюансах викторины мы обязательно подробно расскажем на страницах «Комсомолки» и на irk.kp.ru в специальном разделе .